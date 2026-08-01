Επικίνδυνη φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας

Πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας

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Πηγή: φωτογραφίες lamiareport.gr
φωτιά στη Φθιώτιδα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026, στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας.
  • Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον καταυλισμό Ρομά και επεκτάθηκε, περνώντας την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας.
  • Η περιοχή είναι σε κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιές.
  • Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 4 εναέρια μέσα και υδροφόρες του Δήμου Λαμιέων.
  • Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026, γύρω στις 15:00, σε χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση στην περιοχή Καμηλόβρυση Λαμίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

 

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Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 

 

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H φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας

H φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας (φωτογραφία lamiareport.gr) 

Εξέλιξη του μετώπου

 Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε περιμετρικά του καταυλισμού των Ρομά στην Καμηλόβρυση. Το πύρινο μέτωπο πήρε γρήγορα διαστάσεις, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας και καίει πουρνάρια και δασική έκταση. Να σημειωθεί ότι η  Φθιώτιδα βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς).

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Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής από 35 πυροσβέστες, μία  ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ , 1 πυροσβεστικά οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι και Δομοκό και 4 εναέρια μέσα (3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο) για ρίψεις νερού. 

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Λαμιέων.
 

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