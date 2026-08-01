Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026, γύρω στις 15:00, σε χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση στην περιοχή Καμηλόβρυση Λαμίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

H φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας (φωτογραφία lamiareport.gr)

Εξέλιξη του μετώπου

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε περιμετρικά του καταυλισμού των Ρομά στην Καμηλόβρυση. Το πύρινο μέτωπο πήρε γρήγορα διαστάσεις, πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας και καίει πουρνάρια και δασική έκταση. Να σημειωθεί ότι η Φθιώτιδα βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής από 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ , 1 πυροσβεστικά οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι και Δομοκό και 4 εναέρια μέσα (3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο) για ρίψεις νερού.

Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Λαμιέων.

