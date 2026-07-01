Κρίσιμες ώρες βιώνει η Φθιώτιδα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή συνεχίζει να κατακαίει μεγάλες εκτάσεις, έχοντας θέσει σε πλήρη συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους. Το μέτωπο της φωτιάς ήταν διαίτερα απειλητικό, όπως μετέδωσε για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά στη Φθιώτιδα τέθηκε υπό έλεγχο.

Φωτιά Φθιώτιδα: Γιγαντιαία επιχείρηση για να σωθούν περιουσίες

Η κατάσταση στην περιοχή της Ελάτειας είναι δραματική. Πριν από λίγη ώρα, δόθηκε μια πραγματική μάχη προκειμένου να προστατευτεί μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Περισσότεροι από 30 με 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή των κατοίκων που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς στο σημείο.

Από αέρος, ελικόπτερα και αεροπλάνα επιχειρούσαν συνεχώς στοχευμένες ρίψεις νερού. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το πλήγμα για την τοπική οικονομία είναι ήδη βαρύ, καθώς πολλές στάνες και τμήματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν γίνει στάχτη.

Φωτιά Φθιώτιδα: Εκκενώσεις οικισμών και οχυρωματικά έργα

Ο μεγάλος φόβος της Πυροσβεστικής παραμένει η επέκταση της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης για τα χωριά Σφάκα και Ελάτεια, μια κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια για τους πολίτες, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια.

Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους σε έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής, ο οποίος λειτουργεί ως αντιπυρική ζώνη, ευελπιστώντας ότι εκεί θα καταφέρουν να αναχαιτίσουν οριστικά την πορεία του μετώπου προς το χωριό Ελάτεια.

Φωτιά Φθιώτιδα: Ενεργές εστίες πριν πέσει η νύχτα

Η φωτιά μαίνεται τουλάχιστον τέσσερις με πέντε ώρες, αφήνοντας πίσω της τεράστια οικολογική και υλική καταστροφή. Το θετικό είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί καμένα σπίτια ή τραυματισμοί πολιτών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει ξεπεραστεί. Υπάρχουν ακόμη διάσπαρτα και ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή. Η προσοχή στρέφεται τώρα σε μια παρακείμενη βουνίσια έκταση, όπου αν δεν υπάρξει άμεση επέμβαση από τα εναέρια μέσα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το βουνό να τυλιχτεί ολόκληρο στις φλόγες, απειλώντας κι άλλες κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται ακριβώς από πίσω.

Η επόμενες ώρες είναι καθοριστικές: Οι πυροσβέστες και οι πιλότοι δίνουν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να θέσουν υπό έλεγχο τις κύριες εστίες πριν πέσει το σκοτάδι και αποσυρθούν τα εναέρια μέσα.