Με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο της Ιθάκης πέρασαν τον φετινό Δεκαπενταύγουστο η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος, έχοντας κοντά τους τα παιδιά της οικογένειας.

Το ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του στο Ιόνιο και απολαμβάνει ήρεμες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μαζί τους βρίσκονται ο γιος τους, Νικόλας Ευαγγελάτος, αλλά και ο μεγαλύτερος γιος του δημοσιογράφου, Λάμπης Ευαγγελάτος.

Οικογενειακώς στην Ιθάκη

Ανήμερα της Παναγίας, η Τατιάνα Στεφανίδου θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από το οικογενειακό τους καλοκαίρι στους διαδικτυακούς της φίλους. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια όμορφη φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο αγόρια, με το ειδυλλιακό τοπίο της Ιθάκης να συμπληρώνει το στιγμιότυπο.

Δεν έμεινε, όμως, μόνο στη φωτογραφία. Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε και ένα βίντεο από το νησί, μέσα από το οποίο παρουσίασε στους followers της εικόνες από τον προορισμό που επέλεξαν για τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού.

Παράλληλα, έστειλε τις δικές της ευχές για τη σημερινή ημέρα σε όσους γιορτάζουν, μεταφέροντας μέσα από την ανάρτησή της λίγη από τη χαλαρή και γιορτινή ατμόσφαιρα των διακοπών τους.

Ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές

Η φετινή απόδραση στην Ιθάκη έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την οικογένεια, καθώς μαζί τους βρίσκεται και ο Νικόλας Ευαγγελάτος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο νεαρός γιόρτασε τα 27α γενέθλιά του έχοντας δίπλα του τους γονείς του. Για την Τατιάνα Στεφανίδου, η συγκεκριμένη στιγμή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, είχε να γιορτάσει τα γενέθλια του γιου της μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο εδώ και επτά χρόνια.

Έτσι, το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αξία για την οικογένεια. Οι διακοπές στο Ιόνιο προσφέρουν την ευκαιρία στους γονείς να περάσουν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους και να απολαύσουν στιγμές που δεν είναι εύκολο να έχουν μέσα στη χρονιά.

Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα Επτάνησα και συνηθίζουν να επισκέπτονται διαφορετικούς προορισμούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή τη φορά, η Ιθάκη έγινε το σκηνικό για τις οικογενειακές τους διακοπές και τον Δεκαπενταύγουστο, με τις φωτογραφίες και τα βίντεο της παρουσιάστριας να μεταφέρουν λίγη από την ομορφιά του νησιού.