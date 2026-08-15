Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές

To scrub αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιποίησης της επιδερμίδας μας

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STAR.GR
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Ένα πολυτελές scrub προσώπου που συνδυάζει αποτελεσματική απολέπιση και φροντίδα, απομακρύνοντας ρύπους, νεκρά κύτταρα και περιττό σμήγμα

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Ειδικά πριν από τις διακοπές, η απολέπιση αποτελεί σημαντικό βήμα προετοιμασίας, καθώς χαρίζει στην επιδερμίδα πιο λεία υφή και πιο ομοιόμορφη όψη, δημιουργώντας τον ιδανικό καμβά για την αντηλιακή προστασία, αλλά και για ένα πιο φωτεινό, φυσικό summer glow.

Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές

Παράλληλα, η σωστή απολέπιση μετά την επιστροφή από τις διακοπές βοηθά το δέρμα να ανανεωθεί, απομακρύνοντας τα κατάλοιπα από τον ήλιο, το αλάτι και το χλώριο, ώστε να επαναφέρει τη φρεσκάδα και τη λάμψη του.

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Η απολέπιση δεν καθαρίζει απλώς την επιδερμίδα, χαρίζει επίσης ομοιόμορφη υφή, εξαφανίζει τις ατέλειες, λειαίνει το δέρμα, εξουδετερώνει τη χλωμή όψη και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος.

Επίλεξε ένα καθαριστικό, ενυδατικό ή scrub λάμψης κι εφάρμοζέ το πάντα σε καθαρό πρόσωπο, με απαλές, κυκλικές κινήσεις χωρίς να ασκείς καθόλου πίεση για να μην προκαλέσεις ερυθρότητα στο δέρμα.

Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές

Ένα καλό προϊόν απολέπισης προσώπου πρέπει να είναι απαλό, αποτοξινωτικό, να μην προκαλεί ξηρότητα ή αφυδάτωση και να είναι ιδανικό ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. 

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Καλό θα ήταν να κάνεις απολέπιση στο πρόσωπό σου μία φορά την εβδομάδα και όχι πιο συχνά διότι είναι πολύ πιθανό να βλάψει την επιδερμίδα σου και να διαταρράξει την ισορροπία του δέρματος - όσο πιο συχνά κάνεις scrub τόσο περισσότερο απομακρύνονται και τα φυσικά έλαια του προσώπου τα οποία του είναι απολύτως απαραίτητα.

Αν θέλεις να κάνεις μία απαλή απολέπιση το ιδανικό θα ήταν να εφαρμόζεις το scrub σε νωπό δέρμα που έχει πλύνει με χλιαρό και όχι ζεστό νερό.

Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές

Μην ξεβγάζεις αμέσως το απολεπιστικό προϊόν προσώπου. Άφησέ το να δράσει για τουλάχιστον δύο λεπτά και στη συνέχεια ξέβγαλέ το πάλι με χλιαρό νερό.

Αμέσως μετά την απολέπιση άπλωσε μία πλούσια ενυδατική κρέμα εντατικής θρέψης ώστε να δημιουργήσεις ένα προστατευτικό φιλμ στην επιδερμίδα και να ενισχύσεις τον δερματικό φραγμό, αφού το δέρμα σου εκείνη τη στιγμή είναι πιο ευάλωτο.

Δες ποια προϊόντα μπορείς να επιλέξεις στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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