Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου

Αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο θα καταβάλλονται τα ενοίκια στην Ελλάδα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική πληρωμή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής είχε οριστεί για την 1η Απριλίου, ωστόσο με νομοθετική ρύθμιση η έναρξη μετατέθηκε για έξι μήνες, στις 1 Οκτωβρίου. Η παράταση προβλέφθηκε με το άρθρο 48 του ν. 5294/2026, το οποίο τροποποίησε την προηγούμενη ημερομηνία έναρξης.

Η αλλαγή αφορά την εξόφληση μισθωμάτων ακινήτων και έχει ως βασικό στόχο να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, ο οποίος θα γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ.

Με απλά λόγια, από τον Οκτώβριο η πληρωμή του ενοικίου δεν θα είναι πλέον υπόθεση «χέρι με χέρι». Η συναλλαγή θα πρέπει να αφήνει τραπεζικό αποτύπωμα, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί ότι το μίσθωμα καταβλήθηκε και σε ποιον λογαριασμό.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr