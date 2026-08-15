Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου

Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

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Οικονομια
Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1η Οκτωβρίου 2026, οι πληρωμές ενοικίων στην Ελλάδα θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
  • Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής ήταν 1η Απριλίου, αλλά μετατέθηκε λόγω νομοθετικής ρύθμισης.
  • Ο στόχος είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.
  • Τα μισθώματα θα καταβάλλονται σε λογαριασμό του εκμισθωτή που θα γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ.
  • Η πληρωμή δεν θα γίνεται πλέον με μετρητά, αλλά θα αφήνει τραπεζικό αποτύπωμα.

Αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο θα καταβάλλονται τα ενοίκια στην Ελλάδα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική πληρωμή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής είχε οριστεί για την 1η Απριλίου, ωστόσο με νομοθετική ρύθμιση η έναρξη μετατέθηκε για έξι μήνες, στις 1 Οκτωβρίου. Η παράταση προβλέφθηκε με το άρθρο 48 του ν. 5294/2026, το οποίο τροποποίησε την προηγούμενη ημερομηνία έναρξης.

Η αλλαγή αφορά την εξόφληση μισθωμάτων ακινήτων και έχει ως βασικό στόχο να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, ο οποίος θα γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ.

Με απλά λόγια, από τον Οκτώβριο η πληρωμή του ενοικίου δεν θα είναι πλέον υπόθεση «χέρι με χέρι». Η συναλλαγή θα πρέπει να αφήνει τραπεζικό αποτύπωμα, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί ότι το μίσθωμα καταβλήθηκε και σε ποιον λογαριασμό.

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