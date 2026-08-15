Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστο) είναι σημαντική για τους Χριστιανούς, γιατί η Παναγία είναι το πιο αγαπητό πρόσωπο μετά τον Χριστό. Σύμφωνα με την εκκλησία, εκείνη με την καθαρότητα και την ταπείνωση της έγινε η αιτία της ενανθρωπήσεως του Χριστού και επομένως αιτία της σωτηρίας μας.

Η προσφορά της Παναγίας

Τα κείμενα των αγίων Πατέρων τονίζουν αυτή την προσφορά της Παναγίας: να συλλάβει τον Χριστό εκ Πνεύματος Αγίου, να Τον κυοφορήσει στη μήτρα της, να Τον μεγαλώσει, να χαίρεται για τη δράση Του, να πονέσει κατά την διάρκεια των Παθών και της Σταυρώσεως Του, να χαρεί για την Ανάσταση Του, να Τον δει να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και στο τέλος να Τον δει να έρχεται να παραλάβει την ψυχή της μετά την ένδοξη Κοίμηση της.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι, όπως ο βασιλιάς στα ανάκτορα δίνει τα χρήματα στους ανθρώπους δια μέσου του ταμία, δηλ. του ανθρώπου που έχει το ταμείο, έτσι και ο Βασιλεύς Χριστός μοιράζει τα αγαθά δια της Παναγίας.

Γι αυτό λέγει για την Παναγία « ο των ακενώτων θησαυρών ταμίας της διανομής ένεκεν επιτροπεύει», δηλ. η Παναγία επιστατεί κατά τη διανομή των ακένωτων θησαυρών του Θεού.

Έτσι εξηγείται η μεγάλη αγάπη των αγίων προς την Παναγία. Αισθάνθηκαν ότι έλαβαν τα χαρίσματα από τον Χριστό, δια της Θεοτόκου, γι αυτό την παρακαλούσαν διηνεκώς να τους προστατεύει.

Οι άγιοι είχαν προσωπική εμπειρία αυτής της πραγματικότητος, γι αυτό και προσεύχονταν θερμά στην Παναγία. Αισθάνθηκαν ότι έλαβαν τα χαρίσματα από τον Χριστό, δια της Θεοτόκου, γι αυτό την προκαλούσαν διηνεκές να τους προστατεύει.

Οι άγιοι είχαν προσωπική εμπειρία αυτής της πραγματικότητος, γι αυτό και προσεύχονταν θερμά στην Παναγία. Αυτό δείχνουν οι δύο παρακλητικοί κανόνες που ψάλλαμε όλη αυτήν την περίοδο κάθε απόγευμα στους Ιερούς Ναούς, αλλά τους ψάλλουμε και κάθε φορά που έχουμε κάποια ανάγκη.

Αυτό δείχνει η Ακολουθία των Χαιρετισμών στην Παναγία, πού γίνεται κατά την περίοδο της Μ. τεσσαρακοστής, τους οποίους Χαιρετισμούς οι μοναχοί και οι ευσεβείς Χριστιανοί διαβάζουν κάθε βράδυ κατά την Ακολουθία του Αποδείπνου.

Αυτό δείχνουν και όλα τα καταπληκτικά Θεοτοκία και τα τροπάρια τα οποία έχουν συντάξει οι ιεροί υμνογράφοι και τα ψάλλουμε σε όλες τις ακολουθίες. Αυτό δείχνουν οι ιερές εικόνες που παρουσιάζουν διάφορους τύπους, αλλά και τα χιλιάδες προσωνύμια και κοσμητικά επίθετα που δόθηκαν σε αυτήν.

Καλή Παναγιά

Η προετοιμασία των πιστών αρχίζει από την 1η Αυγούστου με τη νηστεία που διαρκεί έως τον Δεκαπενταύγουστο, αποτελώντας για τους Ορθόδοξους χριστιανούς το «Πάσχα του καλοκαιριού». Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Xριστιανοσύνης.

Στις 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνυξη προστρέχουν στα αμέτρητα προσκυνήματα, όπου κυριαρχεί η λιτανεία των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας για να μαρτυρήσουν την πίστη τους στο πρόσωπό της.

Η Παναγία, το ιερότερο από τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας, δοξάζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η λατρεία που έχουν οι πιστοί στη «μητέρα» του Θεού και των ανθρώπων αποδεικνύεται από τα πολλά ονόματα: Μεγαλόχαρη, Εκατονταπυλιανή, Φανερωμένη, Κοσμοσωτήρα, Χοζοβιώτισσα, Εικοσιφοίνισσα, Βρεφοκρατούσα, Ελεούσα, Θαλασσινή, Γιάτρισσα, Μυρτιδιώτισσα και πολλά ακόμη.

Και μπορεί το επίκεντρο των εκδηλώσεων να είναι η Παναγία της Τήνου και η Παναγία Σουμελά, όμως, σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχει και μια ξεχωριστή Παναγιά.

Καλή Παναγιά

Aπό την 1η Αυγούστου αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο, λέμε «καλή Παναγιά».

Tι είναι τα φιδάκια της Παναγιάς

Ψηλά στην πλαγιά του χωριού Μαρκόπουλο (στη νότια Κεφαλονιά), πριν χρόνια οι χωρικοί είδαν ένα δέντρο (σχίνο) να καίγεται και οι φλόγες να ανεβαίνουν πολλά μέτρα ψηλά.

Το δάσος πήρε φωτιά σκέφτηκαν. Ανησύχησαν και έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά για να μην καεί το δάσος και το χωριό.

Όταν έφθασαν οι χωρικοί είδαν το δέντρο εντελώς καμένο και στην καμένη ρίζα του ήταν ακουμπισμένη μια πολύ όμορφη εικόνα της Παναγίας, που η φωτιά δεν την άγγιξε.

Οι χωρικοί συγκινημένοι πήραν την εικόνα στα χέρια τους, την προσκύνησαν και χαρούμενοι την κατέβασαν στο χωριό και την τοποθέτησαν στην εκκλησία του χωριού τους, που ήταν στην πλατεία.

Το επόμενο πρωί πήγαν και οι άλλοι χωρικοί στην εκκλησία για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Όμως η εικόνα έλειπε και δεν βρισκόταν πουθενά.

Κάποιος πήγε στο βουνό και βρήκε την εικόνα στο καμένο δέντρο, την κατέβασε στο χωριό και ρωτούσε ποιος την πήγε εκεί.

Έτσι οι κάτοικοι αποφάσισαν να κλειδώσουν την εκκλησία. Όμως τρεις φορές η εικόνα έλειπε και την ξανάβρισκαν στο καμένο δέντρο.

Τότε οι χωρικοί πίστεψαν πως η επιθυμία της Παναγίας είναι να βρίσκεται εκεί και γι’ αυτό έχτισαν μία εκκλησία και έβαλαν μέσα σε ένα ωραίο εικονοστάσι την Παναγία.

Μετά από λίγο καρό χτίστηκε μοναστήρι γυναικών. Οι μοναχές προσεύχονταν καθημερινά στην Παναγία.

Ένα πρωί είδαν να πλησιάζουν πειρατικά καράβια και να ανηφορίζουν πειρατές στο μοναστήρι με σκοπό να το λεηλατήσουν.

Τότε οι μοναχές φοβήθηκαν και ζήτησαν την προστασία της Παναγίας. Κι αυτή έκανε το θαύμα της.Φίδια κύκλωσαν το μοναστήρι κι όταν πήγαν οι πειρατές φοβήθηκαν κι έφυγαν. Οι μοναχές σώθηκαν και ευχαρίστησαν την Παναγία. Από τότε κάθε χρόνο σύμφωνα με την εκκλησία εμφανίζονται φίδια.

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