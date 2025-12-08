Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία 12χρονου για ξυλοδαρμό

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία 12χρονου για ξυλοδαρμό / Βίντεο Alpha
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου, μετά την καταγγελία ενός 12χρονου για περιστατικό αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε γύρω στις 19:30 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, καταθέτοντας ότι αστυνομικός να τον χτύπησε κατά τον έλεγχο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σχηματίστηκε δικογραφία και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο 12χρονος κλήθηκε να αναγνωρίσει τον αστυνομικό ανάμεσα σε 15 συναδέλφους του. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος όμως υπηρετούσε σε διαφορετική βάρδια, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στη σχηματισμό δικογραφίας για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω έρευνα και τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου που ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις για άσκηση βίας από τον εν λόγω αστυνομικό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διατάξει διοικητική έρευνα για να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό στο Ίλιον

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της ΟΠΚΕ φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 - 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της:

  • στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • στον σεβασμό της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας όλων των πολιτών, και ιδίως ανηλίκων
  • καθώς και στην αμερόληπτη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές διαπιστώνονται».
'ΙΛΙΟΝ
 |
12ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΟΠΚΕ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ
