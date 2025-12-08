Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών

Ρεπορτάζ για την αγωνιώδη επιχείρηση απεγκλωβισμού του 40χρονου σε φαράγγι στην Κρήτη - Δεν μπορούσε να προσεγγίσει ούτε ελικόπτερο / Αlpha

Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη δυστυχώς από το ΕΚΑΒ σήμερα το μεσημέρι, ένας 40χρονος Έλληνας περιπατητής που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι Κυριακής στο φαράγγι του Αμπά στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων από το φαράγγι του Αμπά και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Τραγωδία στο φαράγγι του Αμπά: Στα χέρια των διασωστών της ΕΜΑΚ ξεψύχησε ο 40χρονος / patris

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του Super Puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Φαράγγι του Αμπά: Ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών της ΕΜΑΚ o 40χρονος

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διασώστες της ΕΜΑΚ ήταν για ώρες μαζί του.

Ο 40χρονος μιλούσε, και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε.

Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει.

Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες. Ακόμη και ελικόπτερο Super Puma που έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κατέστη εφικτό να παραλάβει τον 40χρονο.

Τελικά, δύναμη από την 3η ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο που είχε φτάσει το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ο άνδρας δεν τα κατάφερε.