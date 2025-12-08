10 πράγματα που πολλοί πιστεύουν, αλλά δεν είναι αληθινά

Κάποιες πεποιθήσεις και ιστορίες που έχουμε ακούσει, συχνά επηρεάζουν τη ζωή μας, όμως, αν κάποιος το ψάξει λίγο παραπάνω, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι αληθινές.

Αυτό σίγουρα φαίνεται να ισχύει για τις ακόλουθες 10 πιο περίεργες παρανοήσεις. Πόσες πιστεύατε ότι ήταν αληθινές;

1. Τα μπισκότα τύχης δεν είναι κινέζικα

Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται στο τέλος ενός γεύματος σε πολλά κινέζικα εστιατόρια σε χώρες του δυτικού κόσμου, τα μπισκότα τύχης δεν είναι από την Κίνα.

Αντίθετα, τα έφεραν στις ΗΠΑ οι Ιάπωνες. Σπάνια βρίσκονται στην Κίνα και συχνά θεωρούνται σύμβολο της αμερικανικής κουζίνας.

2. Ο Βούδας δεν ήταν χοντρός

Η δημοφιλής εικόνα του χοντρού, γελαστού Βούδα με μια μεγάλη, φιλική κοιλιά είναι εντελώς ανακριβής.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν λαϊκό ήρωα του 10ου αιώνα στην κινεζική παράδοση που ονομάζεται Μπουντάι - οι δυο τους ουσιαστικά άρχισαν να συγχέονται με την πάροδο του χρόνου.

Στην πραγματικότητα, ο Βούδας ήταν ένας ασκητής που προσευχόταν κάτω από ένα δέντρο λωτού, τρώγοντας σχεδόν... τίποτα για να επιτύχει την φώτιση.

3. Το «Twinkle Twinkle Little Star» δεν συνετέθη από τον Μότσαρτ

Έχει ακουστεί ευρέως ότι το κλασικό παιδικό τραγούδι «Twinkle Twinkle Little Star» συντέθηκε από τον Αυστριακό μουσικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ όταν ήταν πέντε ετών.

Στην πραγματικότητα, προέρχεται από ένα γαλλικό λαϊκό τραγούδι, του οποίου ο Μότσαρτ συνέθεσε παραλλαγές του όταν ήταν 25- 26 ετών.

4. Το «γκολφ» δεν αντιπροσωπεύει ένα μισογυνιστικό σύνθημα

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη ότι το «γκολφ» σημαίνει Gentlemen Only Ladies Forbidden (Μόνο για άνδρες, απαγορεύεται για γυναίκες).

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό - η λέξη «γκολφ» υπήρχε στη Μεσαιωνική Σκωτική περίοδο ως αυτόνομη λέξη.

5. Οι Βίκινγκς δεν φορούσαν κράνη με κέρατα

Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι ακριβής η εικόνα των Βίκινγκς να φορούν κράνη με κέρατα.

Στην πραγματικότητα, τα κέρατα στα κράνη των Βίκινγκ προέρχονται από μια σκηνή όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ από το έργο «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν».

6. Το Σινικό Τείχος της Κίνας δεν είναι η μόνη ανθρώπινη κατασκευή ορατή από το διάστημα

Κανένας από τους αστροναύτες του προγράμματος «Απόλλων» της NASA δεν ανέφερε ότι είδε κάποια συγκεκριμένη ανθρώπινη κατασκευή από τη Σελήνη. Ακόμα και οι αστροναύτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη μόλις που μπορούν να το δουν.

Τα φώτα της πόλης, ωστόσο, είναι εύκολα ορατά στη νυχτερινή πλευρά της Γης από τους αστροναύτες σε τροχιά.

7. Ο Ναπολέων δεν ήταν κοντός

Το ύψος του Ναπολέοντα, στον οποίο είχε αποδοθεί το προσωνύμιο «Μικρός Δεκανέας», καταγράφηκε σε γαλλικά πόδια - πέντε πόδια και δύο ίντσες - που είναι πέντε πόδια και επτά ίντσες σε αγγλικά πόδια.

Αυτό ήταν, στην πραγματικότητα, ελαφρώς ψηλότερο από τον μέσο Γάλλο εκείνης της εποχής.

8. Ο Τζον Φ. Κένεντι δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως... ντόνατ

Ο θρύλος λέει ότι επειδή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το αόριστο άρθρο «ein» στην περίφημη ανακοίνωσή του προς τη Γερμανία «Ich bin ein Berliner», στην πραγματικότητα είπε ότι ήταν... ντόνατ.

Σύμφωνα με τον αστικό αυτό μύθο, όταν o Kένεντι δήλωσε «Ich bin ein Berliner» οι Βερολινέζοι άκουσαν «Eίμαι ένας λουκουμάς» επειδή όταν η λέξη Berliner συνοδεύεται από άρθρο παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο είδος λουκουμά, που ονομάζεται Berliner.

Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η πρόταση του Κένεντι ήταν ο τυπικός τρόπος για έναν Γερμανό να αυτοπροσδιοριστεί ως κάποιος που προέρχεται από το Βερολίνο.

9. Δεν επισκέφθηκαν τρεις βασιλιάδες τον νεογέννητο Ιησού

Μία από τις πιο συχνά επαναλαμβανόμενες ιστορίες όλων των εποχών, ότι τρεις βασιλιάδες επισκέφθηκαν τον νεογέννητο Ιησού δεν βρίσκεται στη Βίβλο.

Αντίθετα, λέει ότι βασιλιάδες μπορεί να επισκέφθηκαν το νεογέννητο βρέφος - και αλλού περιγράφονται τρία δώρα, οδηγώντας τους ζωγράφους να ζωγραφίσουν τρεις βασιλιάδες με δώρα.

Ο ακριβής αριθμός των βασιλιάδων και η πεποίθηση ότι τα ονόματά τους ήταν Βαλτάσαρ, Μελχιόρ και Γκασπάρ δεν υπάρχει πουθενά στη Βίβλο.

10. Όταν οι γεωσκώληκες κόβονται στη μέση, δημιουργούνται δύο νέοι γεωσκώληκες

Ακόμη ένας μύθος είναι πως όταν οι γεωσκώληκες κόβονται στη μέση, δημιουργούνται δύο νέοι γεωσκώληκες

Ωστόσο, μόνο το μπροστινό μισό μπορεί να επιβιώσει - το πίσω μέρος πεθαίνει. Πολύ λίγα είδη σκουληκιών είναι σε θέση να το κάνουν αυτό.