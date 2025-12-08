Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Τέλος στη διαμάχη για τα περιουσιακά - Τι αποφάσισαν

Τι θα γίνει με την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Αναβολή στη δικαστική διαμάχη Απόστολου Λύτρα - Σοφίας Πολυζωγοπούλου / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναβολή πήρε για τις 8 Μαρτίου η δικαστική διαμάχη της Σοφίας Πολυζωγοπούλου και του Απόστολου Λύτρα για τα περιουσιακά τους στοιχεία, με τους δυο τους να προτίθενται να λήξουν το ζήτημα εξωδικαστικά. 

Το δικαστήριο αυτό έρχεται μετά την αγωγή που κατέθεσε ο γνωστός δικηγόρος, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της Σοφίας Πολυζωγοπούλου αλλά - σύμφωνα με τον ίδιο - αποκτήθηκαν με δικά του χρήματα. 

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου διεκδικεί 600.000 ευρώ από τον Απόστολο Λύτρα, καθώς τόσα θεωρεί ότι της ανήκουν από την περιουσία που είχαν αποκτήσει.

Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα

Διευκρινίζεται ότι αυτό δεν είναι το δικαστήριο που εκκρεμεί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι για την υπόθεση ξυλοδαρμού. Εκείνο θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου του 2026. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», Λύτρας και Πολυζωγοπούλου είναι θετικοί στο να λύσουν την υπόθεση των περιουσιακών εκτός δικαστικών αιθουσών και να τα μοιράσουν μεταξύ τους. Στον αντίποδα, η Σοφία Πολυζωγοπούλου δηλώνει αμετακίνητη στην υπόθεση του ξυλοδαρμού της και δε θα σταματήσει έως ότου δικαιωθεί. 

Το σκάφος του Απόστολου Λύτρα προσάραξε σε ξέρα και βυθίστηκε στη Σαντορίνη

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της κ. Πολυζωγοπούλου, μίλησε στο «Πρωινό» και είπε, μεταξύ άλλων:

«Ήταν δυο δικαστήρια ήταν και οι απαιτήσεις της Σοφίας κατά του κυρίου Λύτρα. Ανεβλήθησαν και οι δυο. Η κυρία Πολυζωγοπούλου ζητούσε 600.000 ευρώ. Γίνονται συζητήσεις μήπως βρεθεί κάποια λύση στα οικονομικά και μόνο. Υπάρχει μια συζήτηση μέσω των δικηγόρων. Οι σχέσεις τους δεν έχουν αποκατασταθεί».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
