Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Τέλος στη διαμάχη για τα περιουσιακά - Τι αποφάσισαν

Αναβολή πήρε για τις 8 Μαρτίου η δικαστική διαμάχη της Σοφίας Πολυζωγοπούλου και του Απόστολου Λύτρα για τα περιουσιακά τους στοιχεία, με τους δυο τους να προτίθενται να λήξουν το ζήτημα εξωδικαστικά.

Το δικαστήριο αυτό έρχεται μετά την αγωγή που κατέθεσε ο γνωστός δικηγόρος, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της Σοφίας Πολυζωγοπούλου αλλά - σύμφωνα με τον ίδιο - αποκτήθηκαν με δικά του χρήματα.

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου διεκδικεί 600.000 ευρώ από τον Απόστολο Λύτρα, καθώς τόσα θεωρεί ότι της ανήκουν από την περιουσία που είχαν αποκτήσει.

Διευκρινίζεται ότι αυτό δεν είναι το δικαστήριο που εκκρεμεί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι για την υπόθεση ξυλοδαρμού. Εκείνο θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου του 2026.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», Λύτρας και Πολυζωγοπούλου είναι θετικοί στο να λύσουν την υπόθεση των περιουσιακών εκτός δικαστικών αιθουσών και να τα μοιράσουν μεταξύ τους. Στον αντίποδα, η Σοφία Πολυζωγοπούλου δηλώνει αμετακίνητη στην υπόθεση του ξυλοδαρμού της και δε θα σταματήσει έως ότου δικαιωθεί.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της κ. Πολυζωγοπούλου, μίλησε στο «Πρωινό» και είπε, μεταξύ άλλων:

«Ήταν δυο δικαστήρια ήταν και οι απαιτήσεις της Σοφίας κατά του κυρίου Λύτρα. Ανεβλήθησαν και οι δυο. Η κυρία Πολυζωγοπούλου ζητούσε 600.000 ευρώ. Γίνονται συζητήσεις μήπως βρεθεί κάποια λύση στα οικονομικά και μόνο. Υπάρχει μια συζήτηση μέσω των δικηγόρων. Οι σχέσεις τους δεν έχουν αποκατασταθεί».