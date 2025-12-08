Θοδωρής Σκυφτούλης: Η αγαπημένη του σκηνή στα Φαντάσματα και ο γιος του

Στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά μίλησε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τα Φαντάσματα», Θοδωρής Σκυφτούλης.

O Θοδωρής Σκυφτούλης στο Breakfast@Star

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σειρά που έγινε αγαπημένη συνήθεια τα βράδια της Κυριακής και αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας και του σεναρίου. «Είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό, το αγάπησε και νομίζω ότι ένα κομμάτι της επιτυχίας ήταν το σενάριο και το δέσιμο των ηθοποιών μεταξύ τους», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια μίλησε για την αγαπημένη του σκηνή, επισημαίνοντας τη χημεία που αναπτύχθηκε στα γυρίσματα: «Οι συνάδελφοι που ήταν στη σειρά είναι άνθρωποι που τους εκτιμώ προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν περίμενα όμως να δέσουμε τόσο γρήγορα και να έχουμε αυτή τη χημεία».

Όπως αποκάλυψε, μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν μια σκηνή χορού: «Η πιο ωραία στιγμή, αστεία αλλά και πολύ δυνατή, ήταν όταν ήμασταν με την Αγορίτσα και χορεύαμε ένα τραγούδι. Το κάναμε 8 το πρωί, με την τσίμπλα στο μάτι, αλλά είχαμε τέτοια ενέργεια που την γυρίσαμε πάρα πολλές φορές, γιατί γελάγαμε πολύ ο ένας με τον άλλον».

Ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του στα Φαντάσματα

Ο Θοδωρής Σκυφτούλης εξήγησε επίσης πώς προσέγγισε τον ρόλο του «νεάντερταλ», ενώ μοιράστηκε κι ένα χιουμοριστικό περιστατικό από την καθημερινότητά του. «Προσέγγισα τον χαρακτήρα όπως μπορούσα να τον φανταστώ, σαν ένας νεάντερταλ να συναντάει τις εποχές σιγά-σιγά», είπε. «Μια φορά ήμουν στο κέντρο με το μηχανάκι και ένας τύπος που μου έμοιαζε, τρώγοντας τυρόπιτα, με κοίταξε περίεργα και μου είπε: “Είσαι το φάντασμα;”».

Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη σχέση με τον έφηβο γιο του: «Τώρα είναι έφηβος, οπότε είμαστε σε μια συνδιαλλαγή απόψεων, χωρίς να τον καπελώνω και χωρίς να τον πιέζω». Όσο για το αν του έχει «κολλήσει» το μικρόβιο της υποκριτικής, απάντησε θετικά, σημειώνοντας πως ο γιος του αγαπά ιδιαίτερα και τη μαγειρική, έχοντας έφεση στις μυρωδιές και τις γεύσεις.

Τέλος, ο Θοδωρής Σκυφτούλης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία ανεβαίνει ξανά με παλιούς και νέους συντελεστές στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης» στο Αιγάλεω.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star