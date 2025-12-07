Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης ακούει όσα είπε η Μαρίνα για τον γάμο τους

Μια αναπάντεχη τροπή είχε ο γάμος της Δανάης και της Σταυρούλας, με τη Δανάη να κάνει πίσω και τη Μαρίνα να προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη και να γίνει η τελετή.

«Δεν είναι πως δεν την αγαπάω, τη Σταυρούλα. Τη λατρεύω κι είμαστε ευτυχισμένες μαζί. Αλλά ξαφνικά όλο αυτό με το γάμο με τρομάζει, με...», είπε η Δανάη. «Άκουσέ με... είναι εντελώς φυσιολογικό να νιώθεις έτσι σήμερα. Εγώ πίστεψέ με, σε καταλαβαίνω. Ξαφνικά νιώθεις μια παγωμάρα», προσπάθησε να την καθησυχάσει η Μαρίνα.

Τότε της αποκάλυψε: «Θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Κι εγώ τη μέρα του γάμου μου είχα πάθει πανικό. Μου είχε καρφωθεί η σκέψη: "Τι πάω να κάνω; Είναι ο Χάρης ο άνθρωπος που θα μοιραστώ μαζί του την υπόλοιπη ζωή μου; Είμαι έτοιμη τόσο νέα να δεσμευτώ για πάντα; Είμαι αποφασισμένη να μην ξαναερωτευτώ ποτέ; Κι όλα αυτά πάνω του που με ενοχλούν, πώς θα τα έχουμε; Πώς θα ζω με αυτά κάθε μέρα; Κι αν δεν είναι ο κατάλληλος για μένα;"», είπε η Μαρίνα με τον Χάρη να ακούει χωρίς να το θέλει όσα έλεγε η γυναίκα του για τον γάμο της.

Όμως, εκείνη συνέχισε: «Αλλά μετά προσπάθησα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν και δεν μπορούσα. Γιατί, ειλικρινά, ο Χαρούλης μου είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί». «Της λέει ότι έχει αμφιβολίες για το γάμο μας. Ότι δεν ήξερε αν ήθελε πραγματικά να με παντρευτεί, γιατί έχω πολλά ελαττώματα» σχολίασε απογοητευμένος ο Χάρης, που δεν άκουσε όλη τη συζήτηση, στην άλλη νύφη τη Σταυρούλα.

«Είναι το άλλο μου μισό. Χωρίς αυτόν απλά δεν υπάρχω», πρόσθεσε η Μαρίνα μιλώντας στη Δανάη. «Μόνο εσύ μπορείς να πάρεις αυτή την απόφαση. Σκέψου: Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τη Σταυρούλα;», πρόσθεσε.

«Δανάη, τι λες; Τα καίμε όλα ή το προχωράμε;», τη ρώτησε, με τη νύφη να αλλάζει γνώμη και να φωνάζει ενθουσιασμένη: «Θέλω να την παντρευτώ!».

