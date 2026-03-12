Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία

«Νήστεψα 40 μέρες και πήρα 4 κιλά»

12.03.26 , 19:20 Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα αποκάλυψε για την περίοδο της νηστείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε προσωπική εμπειρία από τη νηστεία στην εκπομπή Super Κατερίνα.
  • Αποκάλυψε ότι, παρά τις προσδοκίες, πήρε 4 κιλά κατά τη διάρκεια νηστείας 40 ημερών λόγω κατανάλωσης ψωμιού.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νηστίσιμες διατροφικές επιλογές και τις παγίδες τους.
  • Η σπανακόπιτα που ετοίμασε ο σεφ Πέτρος Συρίγος ενθουσίασε την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες.
  • Η εκπομπή συνδυάζει μαγειρική, χιούμορ και προσωπικές εξομολογήσεις, δημιουργώντας ζεστή ατμόσφαιρα.

Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν θέλησε να μοιραστεί η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της μαγειρικής ενότητας στην εκπομπή Super Κατερίνα, χαρίζοντας μάλιστα μια χιουμοριστική στιγμή στο πλατό.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος βρέθηκε στην κουζίνα του πλατό για να ετοιμάσει μια λαχταριστή σπανακόπιτα. Η συνταγή ήταν νηστίσιμη, καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής, και αυτό ήταν κάτι που ενθουσίασε ιδιαίτερα την παρουσιάστρια αλλά και τους συνεργάτες της εκπομπής. Καθώς ο σεφ ετοίμαζε το πιάτο, η μυρωδιά της σπανακόπιτας φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη σε όλους στο στούντιο, με την κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από τη νηστεία και τις διατροφικές επιλογές εκείνης της περιόδου.

Με αφορμή τη συζήτηση για τα νηστίσιμα φαγητά, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία από τη δική της προσπάθεια να νηστέψει στο παρελθόν. Η παρουσιάστρια εξήγησε πως, παρότι πολλοί θεωρούν ότι η νηστεία οδηγεί σε πιο ελαφριά διατροφή, στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα τόσο απλό, καθώς πολλές νηστίσιμες επιλογές μπορεί να είναι ιδιαίτερα χορταστικές.

Μάλιστα, με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψε ότι όταν είχε αποφασίσει να νηστέψει για 40 ημέρες, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατέληξε να πάρει βάρος, κυρίως επειδή κατανάλωνε συχνά ψωμί και άλλες παρόμοιες τροφές που την κρατούσαν χορτάτη.

«Εδώ το αγόρι μου φτιάχνει νηστίσιμα γιατί ζητάτε νηστίσιμα και δεν σας χαλάμε χατίρι και μυρίζει τόσο ωραία ρε παιδάκι μου. Στη νηστεία είναι επικίνδυνο να παχύνεις. Μια φορά νήστεψα 40 μέρες και πήρα 4 κιλά, όλο ψωμιά έτρωγα», είπε η παρουσιάστρια γελώντας, προκαλώντας αντίστοιχες αντιδράσεις από τους συνεργάτες της στο πλατό.

Η εξομολόγηση αυτή έδωσε έναν πιο χαλαρό τόνο στη συζήτηση, με την ομάδα της εκπομπής να σχολιάζει με χιούμορ τις διατροφικές συνήθειες που συχνά συνοδεύουν τη νηστεία. Άλλωστε, για πολλούς ανθρώπους η περίοδος της Σαρακοστής αποτελεί μια ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικές συνταγές και νηστίσιμα πιάτα, τα οποία πολλές φορές είναι εξίσου απολαυστικά με τα μη νηστίσιμα.

Η σπανακόπιτα που ετοίμασε ο Πέτρος Συρίγος συνέχισε να κλέβει την παράσταση στο πλατό, με την παρουσιάστρια να δείχνει ανυπόμονη να τη δοκιμάσει μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή της. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε άλλη μια χαρακτηριστική σκηνή της εκπομπής, όπου η μαγειρική, το χιούμορ και οι προσωπικές εξομολογήσεις συνδυάζονται, δημιουργώντας μια πιο ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα για το τηλεοπτικό κοινό.

