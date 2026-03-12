Ιωάννα Τούνη: Το TikTok βίντεο για τις «τοξικές» σχέσεις που προκάλεσε χαμό

Τι ζήτησε από τους followers της;

Μια ακόμη ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη στα social media κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ των χρηστών. Η γνωστή influencer δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο πολλοί ερμήνευσαν ως μια έμμεση αναφορά σε συμπεριφορές που συναντώνται συχνά σε σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως «τοξικές».

Ιωάννα Τούνη: To ελαφρύ απογευματινό γεύμα με πέντε μόνο υλικά

Στο σύντομο απόσπασμα που ανέβασε, η ίδια εμφανίζεται να παίζει έναν υποτιθέμενο συνομιλητή, υιοθετώντας ένα ειρωνικό ύφος και μια έκφραση που παραπέμπει σε απορία και δυσπιστία. Στην οθόνη εμφανίζεται η φράση: «Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ορκίζομαι δεν την έκανα εγώ follow, μάλλον πατήθηκε κατά λάθος μόνο του», μια ατάκα που πολλοί χρήστες αναγνώρισαν αμέσως. Πρόκειται για μια δικαιολογία που συχνά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν εντάσεις γύρω από τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@j.touni Ναι μαζί με τα 10 likes σε φωτογραφίες από το 2022🥲 Συμπεθέρες ακούω ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ που έχετε ακούσει εσείς από toxic relationship🫠❤️❤️❤️ #φοργιου #βαιραλ #jtouni #μπεςφοργιου ♬ πρωτότυπος ήχος - 𝑬𝒍𝒆𝒏𝒊 𝑮 🎶🩷

Με το συγκεκριμένο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να σατιρίζει αυτή την κατάσταση, παρουσιάζοντας με χιουμοριστικό τρόπο μια σκηνή που αρκετοί θεωρούν γνώριμη. Η προσέγγιση αυτή είναι άλλωστε κάτι που συναντάται συχνά στο περιεχόμενο των social media, όπου καθημερινές εμπειρίες μετατρέπονται σε σύντομα σατιρικά βίντεο.

Ιωάννα Τούνη: Το υπερηχογράφημα και οι ευχές για εγκυμοσύνη!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η λεζάντα της ανάρτησης, η οποία έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στη συζήτηση. Η influencer έγραψε: «Ναι, μαζί με τα 10 likes σε φωτογραφίες από το 2022. Συμπεθέρες, ακούω: Ποιες είναι οι χειρότερες δικαιολογίες που έχετε ακούσει εσείς σε μια toxic relationship;». Με αυτόν τον τρόπο κάλεσε ουσιαστικά τους ακολούθους της να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες και ιστορίες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο άρχισε πολύ γρήγορα να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σχολίων. Πολλοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία να απαντήσουν στην ερώτηση της influencer, γράφοντας τις πιο παράξενες ή αστείες δικαιολογίες που έχουν ακούσει σε σχέσεις τους. Κάποιοι μάλιστα περιέγραψαν περιστατικά που τους έχουν συμβεί, ενώ άλλοι επέλεξαν να αντιμετωπίσουν το θέμα με χιούμορ, κάνοντας την ανάρτηση ακόμη πιο διαδραστική.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν και εκείνοι που θεώρησαν πως η ανάρτηση ενδέχεται να περιέχει κάποια έμμεση αιχμή ή προσωπικό υπονοούμενο. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί υποστήριξαν ότι πρόκειται απλώς για ένα σατιρικό βίντεο, που δημιουργήθηκε με στόχο να προκαλέσει διάλογο και να ψυχαγωγήσει το κοινό.

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
