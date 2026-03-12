Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί 

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν, καθώς ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ γύρω στις 19:00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές και για πυροβολισμούς.

Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



The mainstream media has confirmed this is not a false flag. pic.twitter.com/oEwhY8enWl — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 12, 2026

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο εσκεμμένα, ενώ στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του μέχρι νεωτέρας.

Reports of a serious incident ongoing at Temple Israel, a Reform Jewish synagogue and school in West Bloomfield, Michigan, with an individual said to have driven a vehicle into the building before opening fire. Authorities are on-scene and have told nearby residents to… pic.twitter.com/AWY0PZct6N — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026

Νεότερες πληροφορίες από το NBC αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός.