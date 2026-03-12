Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί

Νεκρός ο δράστης

12.03.26 , 19:40 Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, Μίσιγκαν.
  • Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο και άνοιξε πυρ.
  • Ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο μετά την επίθεση.
  • Οι αρχές ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του.
  • Ο δράστης είναι νεκρός σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε στο Μίσιγκαν, καθώς ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε εβραϊκή συναγωγή και σχολείο στο Γουέστ Μπλούμφιλντ γύρω στις 19:00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές και για πυροβολισμούς.

Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του στο κτίριο εσκεμμένα, ενώ στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητο. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του μέχρι νεωτέρας.

Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι

Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί 

Νεότερες πληροφορίες από το NBC αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
