Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι

Tα οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Auditions με Βιβάλντι και... ιταλικά!
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Η Wasan από Το Ντουμπάι Πήρε Τη Λευκή Ποδιά!
19.01.26 , 23:10 Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι
19.01.26 , 23:00 MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
19.01.26 , 22:57 Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης
19.01.26 , 22:55 MasterChef: Ο Μάνος «Έκαψε» Τον Κοντιζά Αλλά Πέρασε!
19.01.26 , 22:40 MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη
19.01.26 , 22:05 MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;
19.01.26 , 21:55 MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;
19.01.26 , 21:52 «Με γλίτωσαν τα κιλά μου», λέει ο οδηγός ταξί που μαχαίρωσαν στο Αιγάλεω
19.01.26 , 21:43 Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ: Λαμπρή καριέρα στον Στρατό Ξηράς
19.01.26 , 21:30 MasterChef: Το Πιάτο Της Κωνσταντίνας Της Έδωσε Τη Λευκή Ποδιά
19.01.26 , 21:26 Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη
19.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
19.01.26 , 21:00 LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία και βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε απίστευτη καραμπόλα μέσα στα χιόνια στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για «χειμώνα με διάρκεια»

Η σύγκρουση των οχημάτων τη Δευτέρα το πρωί οδήγησε την Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου 196 νοτιοδυτικά του Grand Rapids κοντά στο Χάντσονβιλ, ενώ οι αρχές εργάζονταν για να απομακρύνουν όλα τα οχήματα και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Οι αρχές της κομητείας Οτάβα ενημέρωσαν ότι στο ατύχημα εμπλέκονται περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Σερίφη, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 10:19 π.μ. τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές για πολυάριθμα ατυχήματα, καθώς τα οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί αρκετοί τραυματισμοί, που ευτυχώς δεν είναι σοβαροί. Οι αρχές αναμένουν ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και για πιθανότητα χειμερινών καταιγίδων σε αρκετές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα μέχρι το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΜΙΣΙΓΚΑΝ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
 |
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top