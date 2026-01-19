Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι

Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε απίστευτη καραμπόλα μέσα στα χιόνια στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Η σύγκρουση των οχημάτων τη Δευτέρα το πρωί οδήγησε την Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου 196 νοτιοδυτικά του Grand Rapids κοντά στο Χάντσονβιλ, ενώ οι αρχές εργάζονταν για να απομακρύνουν όλα τα οχήματα και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Οι αρχές της κομητείας Οτάβα ενημέρωσαν ότι στο ατύχημα εμπλέκονται περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Σερίφη, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 10:19 π.μ. τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές για πολυάριθμα ατυχήματα, καθώς τα οχήματα γλίστρησαν στον πάγο και τα χιόνια.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί αρκετοί τραυματισμοί, που ευτυχώς δεν είναι σοβαροί. Οι αρχές αναμένουν ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποιήσεις για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και για πιθανότητα χειμερινών καταιγίδων σε αρκετές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα μέχρι το Ουισκόνσιν, την Ιντιάνα, το Οχάιο, την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη.