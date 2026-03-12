«Κόκκινος συναγερμός» στον Περσικό Κόλπο - Σύζυγος Έλληνα ναυτικού στο Star

Ανησυχία υπάρχει για τους Έλληνες ναυτικούς αλλά και τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Το ρεπορτάζ από το υπουργείο Ναυτιλίας έχει ο Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Σε «κόκκινο συναγερμό» έχει τεθεί το υπουργείο Ναυτιλίας, μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία. Επικοινωνεί συνεχώς με τις διαχειρίστριες εταιρείες και τους πλοιάρχους των 10 εμπορικών πλοίων, με ελληνική σημαία, που παραμένουν για 12η μέρα εγκλωβισμένα εντός του Περσικού Κόλπου.

Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας βρίσκονται 175 εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων 37 με ελληνική σημαία.

«Δεν ξέρουμε αν είναι πιο ασφαλείς στη θάλασσα ή στη στεριά»

Σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (12/3/2026)

Η Σοφία Τουντασάκη, σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στα ανοιχτά του Άμπου Ντάμπι μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Γεωργία Χάρδα. Περιγράφει την καθημερινή αγωνία της οικογένειάς της. Προσπαθεί να στηρίξει τον άντρα της όσο μπορεί μέσω βιντεοκλήσεων, όταν είναι δυνατό. Ελπίζει ότι οι εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ θα επιστρέψουν σύντομα ασφαλείς στα σπίτια τους.

«Είναι εγκλωβισμένος ανοιχτά του Άμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις εξελίξεις που τρέχουν συνέχεια, δε γνωρίζουμε αν ο σύζυγός μου και οι υπόλοιποι ναυτικοί είναι πιο ασφαλείς στη θάλασσα ή στη στεριά. Πριν λίγο άκουσα ότι χτυπήσανε το Ντουμπάι κι αυτό μας ανησυχεί. Κάθε μέρα που περνάει, οι εξελίξεις είναι αρνητικές. Προσπαθεί να μου μεταφέρει την όποια αγωνία έχει εκείνος, χωρίς εγώ να του δείξω τη δική μου. Μιλάμε καθημερινά με βιντεοκλήση κι εγώ και τα παιδιά μου και προσπαθούμε να του δίνουμε κουράγιο και δύναμη για να μπορεί να συνεχίσει. Εκεί που λέγαμε ότι τα 'χουμε ζήσει όλα, τελικά δεν τα ζήσαμε όλα... ζούμε κι έναν πόλεμο».

Περσικός Κόλπος: Κανένα αίτημα επαναπατρισμού των 85 Ελλήνων ναυτικών

Έως τώρα δεν έχει διατυπωθεί κανένα αίτημα επαναπατρισμού ή απομάκρυνσης των 85 Ελλήνων ναυτικών. Τα συγκεκριμένα πλοία δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα αγκυροβόλια, καθώς όλα τα πλοία θεωρούνται στόχοι για τους Ιρανούς και δεν επιτρέπεται η διέλευση τους από τα στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τα πλοία και να φύγουν οδικώς μέσω Σαουδικής Αραβίας, να περάσουν στην άλλη πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν δύνανται επίσης να επιστρέψουν αεροπορικώς, όπως συνέβη χθες με τους 20 Έλληνες επιβάτες δύο κρουαζιερόπλοιων, με ξένη σημαία, που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό.

