Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»

Όσα είπε για την επί χρόνια συνεργάτιδά της

14.03.26 , 17:56 Βλέπει πρόκριση η Εθνική γυναικών - Διέλυσε τη Β. Μακεδονία στη Θεσ/νίκη
14.03.26 , 17:14 Eurovision 2026: Ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas
14.03.26 , 17:11 Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Τα συστήματα Merops και το Μπαχρέιν στον πόλεμο
14.03.26 , 16:17 Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
14.03.26 , 16:10 Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Αλειμματά
14.03.26 , 15:29 Αυτό είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα
14.03.26 , 15:26 Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
14.03.26 , 15:02 Θεσσαλονίκη: Από μαχαίρι στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου
14.03.26 , 14:48 «Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig στο θέατρο Χώρος για 15 παραστάσεις
14.03.26 , 14:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του
14.03.26 , 14:39 Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ
14.03.26 , 13:44 Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
14.03.26 , 13:23 Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη
14.03.26 , 12:56 Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
14.03.26 , 12:36 Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίασε τις φήμες χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη από τον Μάκη Παντζόπουλο, επισημαίνοντας ότι η διάψευση της Μενεγάκη έκλεισε τα στόματα όλων.
  • Η Μενεγάκη δήλωσε ότι οι φήμες για την προσωπική της ζωή είναι ψευδείς και ανυπόστατες, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού στην οικογένειά της.
  • Η Ζαρίφη εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει η Μενεγάκη στην τηλεόραση, λέγοντας ότι της λείπει.
  • Αναφέρθηκε επίσης στον γάμο της Φαίης Σκορδά και του Ανδρέα Μικρούτσικου με χιούμορ.
  • Η Μενεγάκη προειδοποίησε για νομικές ενέργειες κατά όσων διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για την οικογένειά της.

Στην κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα στον ΑΝΤ1 μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη. Μεταξύ άλλων, η γνωστή παρουσιάστρια σχολίασε τις φήμες που έκαναν λόγο για χωρισμό της Ελένης Μενεγάκη από τον Μάκης Παντζόπουλο, ενώ παράλληλα απάντησε τόσο για τον γάμο της Φαίης Σκορδά όσο και για του Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων, εμείς δεν το αναφέραμε καν, ούτε σαν κουίζ. Μένω στην ανακοίνωσή της, την αγαπώ, τη στηρίζω και θεωρώ πως όταν αφορά σε παιδιά, σε υγεία, σε λεπτά προσωπικά ζητήματα, να είμαστε όλοι πολύ προσεχτικοί. Καταλαβαίνω το κυνήγι της είδησης, καταλαβαίνω ότι το όνομα “Ελένη Μενεγάκη” είναι στο χρηματιστήριο, μετοχή gold, αλλά δεν μπορούμε ανυπόστατα πράγματα να τα παρουσιάζουμε σαν είδηση», ανέφερε αρχικά. 

Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»

«Δεν μπήκα στη διαδικασία να της στείλω ένα μήνυμα γιατί ήξερα ότι δεν ισχύει. Θέλω να μιλάω για αυτή μόνο αν με ρωτάνε αν λείπει από την τηλεόραση. Μου λείπει από την τηλεόραση είναι η απάντηση. Μακάρι να επιστρέψει», πρόσθεσε για την Ελένη Μενεγάκη.

Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»

«Δεν ξέρουμε αν θα μας καλέσει, γίνεται ολόκληρη εκστρατεία», ανέφερε για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενώ για εκείνον του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή είπε με το γνωστό της χιούμορ: «Παντρεύεται και ο Μικρούτσικος. Δεν μας έχει δώσει ακόμα πρόσκληση, γιατί νομίζει θα γίνει πολιτικός γάμος. Θέλει δεν θέλει θα πάμε και θα κατσικωθούμε στο δημαρχείο».

Η ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού.

Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

