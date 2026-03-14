Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»

Στην κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα στον ΑΝΤ1 μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη. Μεταξύ άλλων, η γνωστή παρουσιάστρια σχολίασε τις φήμες που έκαναν λόγο για χωρισμό της Ελένης Μενεγάκη από τον Μάκης Παντζόπουλο, ενώ παράλληλα απάντησε τόσο για τον γάμο της Φαίης Σκορδά όσο και για του Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων, εμείς δεν το αναφέραμε καν, ούτε σαν κουίζ. Μένω στην ανακοίνωσή της, την αγαπώ, τη στηρίζω και θεωρώ πως όταν αφορά σε παιδιά, σε υγεία, σε λεπτά προσωπικά ζητήματα, να είμαστε όλοι πολύ προσεχτικοί. Καταλαβαίνω το κυνήγι της είδησης, καταλαβαίνω ότι το όνομα “Ελένη Μενεγάκη” είναι στο χρηματιστήριο, μετοχή gold, αλλά δεν μπορούμε ανυπόστατα πράγματα να τα παρουσιάζουμε σαν είδηση», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπήκα στη διαδικασία να της στείλω ένα μήνυμα γιατί ήξερα ότι δεν ισχύει. Θέλω να μιλάω για αυτή μόνο αν με ρωτάνε αν λείπει από την τηλεόραση. Μου λείπει από την τηλεόραση είναι η απάντηση. Μακάρι να επιστρέψει», πρόσθεσε για την Ελένη Μενεγάκη.

«Δεν ξέρουμε αν θα μας καλέσει, γίνεται ολόκληρη εκστρατεία», ανέφερε για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ενώ για εκείνον του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή είπε με το γνωστό της χιούμορ: «Παντρεύεται και ο Μικρούτσικος. Δεν μας έχει δώσει ακόμα πρόσκληση, γιατί νομίζει θα γίνει πολιτικός γάμος. Θέλει δεν θέλει θα πάμε και θα κατσικωθούμε στο δημαρχείο».

Η ανακοίνωση της Ελένης Μενεγάκη

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού.

Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.