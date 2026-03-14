Πύργος Ηλείας: Μεγάλη φωτιά στα Βυτιναίικα - Kαίει σε δύο μέτωπα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Ελαιώνα, στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στην περιοχή επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος. Ακόμη, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Η φωτιά που καίει προς το χωριό Χειμαδιό, έχει αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως μεταδίδει ο Κώστας Γκελντής στο patrisnews.gr.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον δυνάμεις για την ενίσχυση της επιχείρησης.