Οδηγός παρέσυρε γυναίκα και μετά τη χτύπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ!

Εξοργιστικό βίντεο από τη Μ. Βρετανία

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Σοκ προκαλεί στη Μεγάλη Βρετανία βίντεο από την επίθεση άντρα, ο οποίος έπεσε επίτηδες με το αυτοκίνητό του πάνω σε μία γυναίκα και στη συνέχεια κατέβηκε και άρχισε να τη χτυπά αλύπητα με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.  

H γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο, όταν ξαφνικά, το αυτοκίνητο που την ακολουθούσε έπεσε επάνω της και την εγκλώβισε ανάμεσα στο όχημα και τον τοίχο. Ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να τη χτυπά με μανία με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. 

Οδηγός παρασύρει γυναίκα και μετά τη χτυπά με ρόπαλο του μπέιζμπολ!

Τρεις περαστικοί επενέβησαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη   

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, καθώς και κάταγμα σε δάχτυλο και πέρασε 10 ημέρες στο νοσοκομείο.  

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