Σοκ προκαλεί στη Μεγάλη Βρετανία βίντεο από την επίθεση άντρα, ο οποίος έπεσε επίτηδες με το αυτοκίνητό του πάνω σε μία γυναίκα και στη συνέχεια κατέβηκε και άρχισε να τη χτυπά αλύπητα με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

H γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο, όταν ξαφνικά, το αυτοκίνητο που την ακολουθούσε έπεσε επάνω της και την εγκλώβισε ανάμεσα στο όχημα και τον τοίχο. Ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να τη χτυπά με μανία με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Τρεις περαστικοί επενέβησαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι, καθώς και κάταγμα σε δάχτυλο και πέρασε 10 ημέρες στο νοσοκομείο.

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