Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι

Κατηγορείται για λαθρεμπόριο τσιγάρων και υποκίνηση σε δολοφονίες

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Το βίντεο από τη σύλληψη του στενού συνεργάτη του Έντικ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο κακοποιός Έντικ, ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης παράνομης διακίνησης τσιγάρων.
  • Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia.
  • Μαζί του συνελήφθη και ο συνεργάτης του Σοφιάνοφ, γνωστός στις ελληνικές αρχές.
  • Ο Έντικ δηλώνει Ρώσος πολίτης και ζητά την έκδοσή του από τις ρωσικές αρχές.
  • Στο παρελθόν είχε συλληφθεί στα ΗΑΕ με περιοριστικούς όρους και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο γνωστός κακοποιός «Έντικ», ο οποίος κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης τσιγάρων, αλλά και ότι είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας μελών της Greek Mafia, με την οποία βρίσκεται σε σύγκρουση εδώ και χρόνια.  

Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον «Έντικ» βρισκόταν και το «δεξί του χέρι» ο οποίος ονομάζεται Σοφιάνοφ και είναι επίσης γνώριμος των ελληνικών διωκτικών αρχών. 

Greek Mafia: Χειροπέδες στο «δεξί χέρι» του Έντικ - Βίντεο από τη σύλληψη

Ο Έντικ πάντως υποστηρίζει ότι είναι «Ρώσος πολίτης» και όχι Ουκρανός όπως γνώριζαν όλοι μέχρι σημερα. Για τον ίδιο λόγο φέρεται να  ζητάνε την έκδοσή του και οι ρωσικές αστυνομικές  αρχές οι οποίες υποστηρίζουν ότι «κινδυνεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο» από αντιπάλους του. 

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος με ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω  ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ

Να σημειωθεί ότι στις 29/12/2025 προφυλακίστηκε ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση το «δεξί χέρι» στη χώρα μας του  Έντικ, για τη δολοφονία Ζαμπούνη με 99 σφαίρες.

O κατηγορούμενος συνελήφθη από το ελληνικό FBI, σε μία υπερπολυτελή βίλα στα Καλύβια, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε και τον έπιασαν στον ύπνο. 

 

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