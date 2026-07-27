Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο γνωστός κακοποιός «Έντικ», ο οποίος κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης τσιγάρων, αλλά και ότι είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας μελών της Greek Mafia, με την οποία βρίσκεται σε σύγκρουση εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον «Έντικ» βρισκόταν και το «δεξί του χέρι» ο οποίος ονομάζεται Σοφιάνοφ και είναι επίσης γνώριμος των ελληνικών διωκτικών αρχών.

Ο Έντικ πάντως υποστηρίζει ότι είναι «Ρώσος πολίτης» και όχι Ουκρανός όπως γνώριζαν όλοι μέχρι σημερα. Για τον ίδιο λόγο φέρεται να ζητάνε την έκδοσή του και οι ρωσικές αστυνομικές αρχές οι οποίες υποστηρίζουν ότι «κινδυνεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο» από αντιπάλους του.

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος με ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Να σημειωθεί ότι στις 29/12/2025 προφυλακίστηκε ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση το «δεξί χέρι» στη χώρα μας του Έντικ, για τη δολοφονία Ζαμπούνη με 99 σφαίρες.

O κατηγορούμενος συνελήφθη από το ελληνικό FBI, σε μία υπερπολυτελή βίλα στα Καλύβια, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι που έμενε και τον έπιασαν στον ύπνο.