Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ

Πώς έπιασαν στον Ασπρόπυργο τον εκβιαστή που έδερνε και έπαιρνε χρήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 23:01 Αυτός είναι ο τζογαδόρος εμπρηστής της Παλλήνης - Φωτογραφία ντοκουμέντο
29.08.25 , 22:21 Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι
29.08.25 , 22:05 Περιστέρι: Ηλικιωμένος Έπεσε Θύμα Ληστείας Στη Σκάλα Της Πολυκατοικίας Του
29.08.25 , 21:52 Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο
29.08.25 , 21:27 Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
29.08.25 , 21:19 Ράνια Τζίμα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Ελένης
29.08.25 , 21:12 Bανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σ.  Βολουδάκη στα Χανιά
29.08.25 , 21:10 BMW Group: Πέτυχε το ορόσημο πωλήσεων των 3.000.000 μονάδων
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Ξανά ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος Βασάλος - Αυτή είναι η νέα του σύντροφος
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Τροχαίο Καστοριά: Βουβός πόνος στην κηδεία του Θέμη και της Αλεξάνδρας
Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντωνάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με κινηματογραφικό τρόπο οι αστυνομικοί συνέλαβαν στον Ασπρόπυργο έναν 36χρονο πυγμάχο, στενό συνεργάτη του διαβόητου μαφιόζου «Έντικ», μπλοκάροντας με δικά τους οχήματα το αυτοκίνητο που αυτός οδηγούσε.

Η σύλληψη του κακοποιού από το Τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη του κακοποιού από το Τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.  

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.  κύκλωσαν το αποκαλούμενο «πίτμπουλ του Έντικ», σε μια κυκλωτική κίνηση στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και τον συνέλαβαν. 

Η σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του Έντικ στον Ασπρόπυργο

Η σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του Έντικ στον Ασπρόπυργο  

Η ώρα ήταν 4 και 10. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητα που φαίνονται στο βίντεο, έχουν βάλει στη μέση το μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επιβαίνει το πρωτοπαλίκαρο του Έντικ, ο Σ.Θ., 36 ετών, ο οποίος είναι πυγμάχος. Δεν του άφησαν κανένα περιθώριο να αντιδράσει και του πέρασαν  χειροπέδες. 

Χαλάνδρι: Το συμβόλαιο θανάτου του 1.000.000 και ο αρχηγός από το Ντουμπάι

Το πρωτοπαλίκαρο του Έντικ 36χρονος Σ.Θ.

Το πρωτοπαλίκαρο του Έντικ 36χρονος Σ.Θ. 

Πρόκειται για ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Ουκρανού κακοποιού, που από το Ντουμπάι κινούσε τα νήματα σε εγκληματικές ομάδες στην Ελλάδα, όπως αυτή με τους τσιγαράδες. Μία από αυτές μάλιστα φέρεται να δολοφόνησε ηχηρά ονόματα της Greek mafia. 

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων κατά «Greek Mafia»: Ξυλοδαρμοί και εκβιασμοί 

Ο άνδρας αυτός ανήκει στην ομάδα που αποτελείται από τέσσερα άτομα, τα οποία ασχολούνται κυρίως με ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Δηλαδή έμπαινε στα σπίτια πλουσίων Ποντίων, τους έδερνε και έπαιρνε χρήματα. 

Οι άλλοι τρεις συνελήφθησαν όταν αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσαν τις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ
 |
ΕΝΤΙΚ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥ
 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΠΙΤΜΠΟΥΛ ΕΝΤΙΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top