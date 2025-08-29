Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ

Με κινηματογραφικό τρόπο οι αστυνομικοί συνέλαβαν στον Ασπρόπυργο έναν 36χρονο πυγμάχο, στενό συνεργάτη του διαβόητου μαφιόζου «Έντικ», μπλοκάροντας με δικά τους οχήματα το αυτοκίνητο που αυτός οδηγούσε.

Η σύλληψη του κακοποιού από το Τμήμα Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. κύκλωσαν το αποκαλούμενο «πίτμπουλ του Έντικ», σε μια κυκλωτική κίνηση στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και τον συνέλαβαν.

Η σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του Έντικ στον Ασπρόπυργο

Η ώρα ήταν 4 και 10. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητα που φαίνονται στο βίντεο, έχουν βάλει στη μέση το μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επιβαίνει το πρωτοπαλίκαρο του Έντικ, ο Σ.Θ., 36 ετών, ο οποίος είναι πυγμάχος. Δεν του άφησαν κανένα περιθώριο να αντιδράσει και του πέρασαν χειροπέδες.

Το πρωτοπαλίκαρο του Έντικ 36χρονος Σ.Θ.

Πρόκειται για ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Ουκρανού κακοποιού, που από το Ντουμπάι κινούσε τα νήματα σε εγκληματικές ομάδες στην Ελλάδα, όπως αυτή με τους τσιγαράδες. Μία από αυτές μάλιστα φέρεται να δολοφόνησε ηχηρά ονόματα της Greek mafia.

Ο άνδρας αυτός ανήκει στην ομάδα που αποτελείται από τέσσερα άτομα, τα οποία ασχολούνται κυρίως με ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Δηλαδή έμπαινε στα σπίτια πλουσίων Ποντίων, τους έδερνε και έπαιρνε χρήματα.

Οι άλλοι τρεις συνελήφθησαν όταν αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσαν τις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα.

