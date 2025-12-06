Η BMW... ζωγραφίζει

Την 1η Νοεμβρίου, η PUMA και η BMW M Motorsport παρουσίασαν επίσημα την Art Car Capsule Collection της Cao Fei στο M Festival, στο Chengdu Tianfu International Raceway (Κίνα). Η Κινέζα multimedia artist σχεδίασε το BMW Art Car #18, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2017, βασισμένο σε μία BMW M6 GT3.

Με την παρουσίαση του πρώτου ψηφιακού Art Car, η Cao Fei οδηγεί τη σειρά στον 21ο αιώνα. Φυσικά και ψηφιακά στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν παράλληλο, transmedia κόσμο, που μπορεί να αποκαλυφθεί πλήρως μόνο μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και του κινηματογράφου. Με αυτόν τον τρόπο, η Cao Fei αντικατοπτρίζει τον ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων στην Κίνα, χτίζοντας μια γέφυρα μεταξύ παράδοσης και μέλλοντος.

Η νέα BMW Lifestyle Collection παρουσιάζεται ως μια κάψουλα φορετής τέχνης (wearable art), που ερμηνεύεται με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την τεχνολογία, γραφικά σε στυλ AR και στοιχεία που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.