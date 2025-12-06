Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο

Με μερικά μόλο κλικ

Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.12.25, 18:08
Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
Αν αναζητάτε κάτι για να αναδείξετε ακόμα περισσότερο το στυλ του αγαπημένου σας Ford, να αναβαθμίσετε την προστασία που σας παρέχει ή να κάνετε την οδήγησή του ευκολότερη και πιο απολαυστική, με μερικά μόνο κλικ μπορείτε να βρείτε τώρα ό,τι ακριβώς χρειάζεστε μέσω της σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας www.fordaccessories.gr, η οποία συγκεντρώνει όλα τα γνήσια αξεσουάρ της μάρκας.

Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει απλή, φιλική και στοχευμένη πλοήγηση. Ο επισκέπτης δεν έχει παρά να επιλέξει το επιβατικό ή επαγγελματικό μοντέλο Ford που επιθυμεί, καθώς και το έτος παραγωγής του δικού του αυτοκίνητου, βλέποντας αμέσως όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα στο όχημά του. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και αναλυτικές περιγραφές, διευκολύνοντας την επιλογή μέσα από ένα περιβάλλον περιήγησης που θυμίζει διαμορφωτή (configurator). 

Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο

Ο ιστότοπος www.fordaccessories.gr καλύπτει, εκτός από παλαιότερα μοντέλα Ford, ολόκληρη την τρέχουσα γκάμα της εταιρείας - από τα δημοφιλή Puma, Kuga και Focus έως και τα αμιγώς ηλεκτρικά Mustang Mach-E, Explorer και Capri. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στα διαθέσιμα αξεσουάρ ηλεκτροκίνησης, όπως καλώδια φόρτισης Mode 2 και Mode 3, βάσεις και καλύμματα καλωδίων και φορητές λύσεις φόρτισης για κάθε τύπο οχήματος. 

Ταυτόχρονα, μέσα από την πλατφόρμα www.fordaccessories.gr, όλοι οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα μια προσωπική λίστα επιλογών που μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά στον Επίσημο Έμπορο Ford της προτίμησής τους για παραγγελία ή τοποθέτηση. Παράλληλα, μπορούν να ενημερώνονται για νέες συλλογές, lifestyle προϊόντα με το σήμα της Ford, αλλά και για εποχικές προσφορές που ανανεώνονται τακτικά. 

 

