Σίσσυ Χρηστίδου: «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι, για να προστατευτώ»

Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια για τη μάχη της με τα κιλά

06.12.25 , 13:58 Σίσσυ Χρηστίδου: «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι, για να προστατευτώ»
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην προσωπική της μάχη με τα κιλά αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της σημερινής της εκπομπής. Αφορμή στάθηκε η σχετική εξομολόγηση που έκανε ο influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης για τα υπερφαγικά επεισόδια που αντιμετωπίζει. 

«Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικός ο τρόπος που ο Αλέξανδρος αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για αυτό. Γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς ανθρώπους που το περνάνε αυτό ή που το ‘χουν περάσει να μιλάνε δημόσια», ξεκίνησε να λέει η παρουσιάστρια του Mega.

Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»

«Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με τη βιολογία. Είναι ψυχική νόσος, ας πούμε, και η υπερφαγία και η ανορεξία και όλα αυτά που σχετίζονται με αυτό. Εκτός αν έχεις -για βιολογικούς λόγους ας πούμε- ασθένειες αλλά εδώ μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση. Και το βρίσκω πάρα πολύ γενναίο που μιλάει τόσο ανοιχτά και που μιλάει και την ώρα που βρίσκεται μέσα στο πρόβλημα. Δεν μιλάει έξω απ’ αυτό. Συνήθως μας είναι πολύ πιο εύκολο βγαίνοντας να πούμε πράγματα», πρόσθεσε.

«Εμένα με λυγίζει η εικόνα του. Και ελπίζω να παίρνει τη βοήθεια που χρειάζεται και που αξίζει για να το καταπολεμήσει. Βλέπεις ότι είναι δηλαδή βουρκωμένος… το κουβαλάει αυτό, είναι βαρύ γι’ αυτόν. Κι είναι πολύ γενναίο», τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου

«Εγώ όταν νιώθω ότι βάλλομαι, παίρνω βάρος ουσιαστικά για να προστατευτώ. Έτσι λειτουργεί ας πούμε σε μένα. Δηλαδή είναι η ασφάλειά μου. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω με οποιονδήποτε τρόπο, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά, Όταν είμαι σε κίνδυνο, παίρνω βάρος

Θέλω να πω όμως ότι αυτό θέλει δουλειά. Δηλαδή πρέπει να το δεις με τον ψυχολόγο, πρέπει να το συζητήσεις και κυρίως είναι εκεί. Εκεί είναι η λύση. Στους ψυχολογικούς παράγοντες, τι είναι αυτό που σε οδηγεί και πώς μπορείς να το αντικαταστήσεις; Με τι μπορείς να το αντικαταστήσεις; Γιατί και εσύ, ο οργανισμός, το κάνει για προστασία. Δεν το κάνει για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι αυτοκαταστροφικός ο τρόπος. Αλλά μέσα σου νομίζεις ότι αυτό σε σώζει εκείνη τη στιγμή», σημείωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

