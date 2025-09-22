Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τη Σίσσυ Χρηστίδου μετά την πρεμιέρα της εκπομπής της στο Mega το περασμένο σαββατοκύριακο.

«Όταν είμαι καλά φαίνεται. Όταν δεν είμαι πάλι φαίνεται. Εγώ έτσι είμαι. Λίγο διάφανη. Είναι φανταστικός παράγοντας κι η προσωπική ζωή που είναι ήρεμη. Είναι καλά», είπε η Σίσσυ αναφερόμενη στην εντυπωσιακή αλλαγή της εμφάνισής της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε για ακόμα μία σεζόν τα σαββατοκύριακα στο Mega

Στη συνέχεια σχολίασε και την «απέναντι» εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1. «Τη συμπαθώ πάρα πολύ την Ελένη, την εκτιμώ πολύ, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά. Είναι μια προσπάθεια που σεβόμαστε, όπως όλες οι προσπάθειες έτσι κι αλλιώς» είπε, ενώ σχολίασε τα νούμερα τηλεθέασης και τον ισχυρό ανταγωνισμό το ΣΚ, ζητώντας με χιούμορ από το κοινό να γυρίσει στην τηλεόραση.

«Χάρηκα να σου πω την αλήθεια... κι εγώ από την τηλεόραση το άκουσα δεν είχα εικόνα. Δε θέλω να σχολίασω για αυτό κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση, οπότε αυτό μου αρκεί. Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα», απάντησε σε όσα είπε για εκείνη πρόσφατα ο Θοδωρής Μαραντίνης. «Η δική μου αγωνία αφορούσε την απόφαση. Αυτό με αφορούσε. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα εγώ προσωπικά ότι με δικαιώνει και με ανακουφίζει, αυτό μου αρκεί», πρόσθεσε.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για την πρώην σύζυγό του στην εκπομπή Super Κατερίνα

«Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και αυτό που κρατάω κι εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ έκανα δύο υπέροχα παιδιά», είπε ο τραγουδιστής στην Κατερίνα Καινούργιου την περασμένη Παρασκευή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου κι ο Θοδωρής Μαραντίνης, μετά το διαζύγιό τους το 2019, βρέθηκαν σε νομικές διαδικασίες για οικονομικούς λόγους, διεκδικώντας την επιμέλεια των δύο αγοριών που έχουν αποκτήσει μαζί.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης κι η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια από τις τελευταίες κοινές τους εμφανίσεις το 2018 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δήλωσε ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για εκείνον και τα παιδιά του είναι ψευδείς κι ότι έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει την αλήθεια του. Η δήλωση αυτή αφορούσε σε προηγούμενη συνέντευξη της Σίσσυ Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.

Οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν τεταμένες, όμως το τελευταίο διάστημα τα πράγματα ανάμεσά τους έχουν ηρεμήσει.

