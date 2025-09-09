Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο

Μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της τη συγκίνησή της, καθώς ο μεγάλος της γιος, ο Φίλιππος, ξεκίνησε την τελευταία του πρώτη μέρα στο σχολείο.

Με φανερή συγκίνηση και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, εξέφρασε τα ανάμεικτα συναισθήματα που τη διακατέχουν. Η παρουσιάστρια τόνισε πως αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους μιας εποχής, καθώς ο γιος της ενηλικιώνεται και του χρόνου θα ξεκινήσει τις σπουδές του σε άλλη πόλη, μακριά από το πατρικό του σπίτι.

«Σήμερα είναι η τελευταία πρώτη μέρα σχολείου για τον μεγάλο μου γιο. Βαρύ… αν το έχεις περάσει ξέρεις -αν δεν το έχεις περάσει σε προειδοποιώ- αν πρόκειται να το περάσεις… Μία αγωνία ότι ξαφνικά αυτή είναι η τελευταία χρονιά που μένει σπίτι, του χρόνου τέτοια εποχή κάπου θα σπουδάζει. Πότε έγινε αυτό; Πότε πρόλαβε; Δεν ξέρω. Ουσιαστικά είναι και η τελευταία χρονιά που ζει στο σπίτι σαν παιδί. Μετά… επισκέψεις, κατάλαβες. Πω πω! Βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Τα insta stories της Σίσσυς Χρηστίδου

Λίγες ώρες μετά, έγεαψε σε insta stories της: «Κανείς δεν σε προετοιμάζει για τη σιωπή που αφήνουν τα παιδιά όταν μεγαλώνουν. Όχι τη σιωπή ενός άδειου σπιτιού, αλλά τη σιωπή που τρυπώνει στην καρδιά σου όταν δεν σε ρωτούν πια τι να κάνουν, όταν δεν ζητούν πια τη συμβουλή σου, όταν αρχίζουν να ζουν χωρίς εσένα. Κι εσύ χαμογελάς, φυσικά. Γιατί αυτό ήθελες: να τα δεις να πετούν. Αλλά μέσα σου… κάτι σπάει. Γιατί το να είσαι μητέρα ενηλίκων παιδιών είναι κάτι άλλο.

Είναι να δαγκώνεις τα λόγια σου όταν βλέπεις ότι κάνουν λάθος. Είναι να καταπίνεις την παρόρμηση να τα καλέσεις όταν δεν απαντούν. Είναι να μαθαίνεις να αγαπάς χωρίς να εισβάλλεις. Είναι να κοιτάς από μακριά, με τα χέρια ακίνητα και την καρδιά να τρέμει.

Γιατί, βαθιά μέσα της, μια μάνα δεν σταματά ποτέ να νοιάζεται. Απλώς μαθαίνει να το κάνει από τις σκιές. Από μια γωνιά. Από μια προσευχή. Κι αυτή είναι μια μορφή αγάπης που κανείς δεν βλέπει. αλλά που κρατάει τα πάντα. Το να είσαι μητέρα ενός ενήλικου παιδιού σημαίνει να αποδέχεσαι πως δεν είσαι πια το κέντρο της ζωής του αλλά να συνεχίζεις να το αγαπάς σαν να ήσουν. Γιατί υπάρχουν αγάπες που δεν σβήνουν, απλώς μαθαίνουν να περιμένουν στη σιωπή».

Η Σίσσυ Χρηστίδου κι ο Θοδωρής Μαραντίνης με τους γιους τους το 2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Ο μεγαλύτερος Φίλιππος Ραφαήλ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 2008, ενώ ο μικρότερος, Μιχαήλ Άγγελος, στις 29 Αυγούστου 2013.