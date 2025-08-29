Σίσσυ Χρηστίδου: Ετοίμασε τούρτα γενεθλίων red velvet στον γιο της, Μάικ

O μικρός γιος της Σίσσυς Χρηστίδου, Μάικ, έχει σήμερα τα γενέθλιά του και γίνεται 12 ετών. Η παρουσιάστρια από το πρωί μπήκε στην κουζίνα για να του ετοιμάσει την τούρτα των γενεθλίων του.

Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδειξε βήμα – βήμα τη διαδικασία μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στόλισε και την κουζίνα του σπιτιού της με γιρλάντες και με μπαλόνια με τον αριθμό 12.

Η τούρτα red velvet που έφτιαξε η παρουσιάστρια

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε απαντήσει για την προσωπική της ζωή και στην ερώτηση που της είχε κάνει ο μικρός της γιος.

«Βεβαίως και επιτρέπω στον εαυτό μου να ερωτευτώ. Γιατί όχι; Δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα στη ζωή, προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου. Ο μικρός μου γιος με ρώτησε αν γίνεται αν παντρευτώ τον Ρονάλντο. Πώς να του εξηγήσω ότι δεν γίνεται; Για να είμαστε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι; Αυτό ούτε επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει αυτό που λες. Απλά είναι μία κουβέντα που δεν κάνω δημοσίως».

Η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει δυο παιδιά από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τον 17χρονο πλέον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον 12χρονο Μιχαήλ-Άγγελο.