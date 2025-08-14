Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τέλεια τούρτα

Το γιόρτασαν σε σκάφος

STAR.GR
Celebrities & Gossip
Δείτε όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο φινάλε της φετινής της εκπομπής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μεγάλος της γιος Φίλιππος - Ραφαήλ είχε τα γενέθλιά του. Ο μικρός έγινε 17 ετών και πλησιάζει στην ενηλικίωση.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει δυο παιδιά από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τον 17χρονο πλέον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον 12χρονο Μιχαήλ-Άγγελο. Τα δύο της αγόρια είναι όλη της η ζωή. Έτσι, δε θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του γιου της στα γενέθλιά του.

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιά στο μαγευτικό ναυάγιο των Κυθήρων!

Μετά τις διακοπές που έκανε με φίλους της στα Κύθηρα, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκε με την οικογένειά της και φυσικά τον γιο της για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Όπως θα δείτε, το γιόρτασαν σε σκάφος και ο Φίλιππος έσβησε κεράκια σε δύο τούρτες. Η μία τούρτα μάλιστα, ήταν εμπνευσμένη από τη μουσική, την οποία λατρεύει.

Δες την ανάρτηση:

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τρυφερή ανάρτησή της

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τρυφερή ανάρτησή της

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τρυφερή ανάρτησή της

«Ψυχή μου… 17 χρόνια μαμά σου και μόλις μπήκες στον τελευταίο χρόνο που θα διανύσεις σαν παιδί… Χρόνια σου πολλά αστέρι μου.. γεμάτα φως σαν αυτό που γεμίζεις τις ζωές μας… Σε αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις.. ».

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
