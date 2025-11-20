First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο - Απόψε, στις 21.00 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star πρόβαλε το πρωί της Πέμπτης 20/11 ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, αποκαλύπτοντας στιγμές από ένα ιδιαίτερο ραντεβού που συνδυάζει έρωτα και… μαθηματικά.

First Dates: «Οι γιαγιάδες μου έλεγαν το φλιτζάνι- Άρχισα να το λέω κι εγώ»

Στη συνέχεια, ένας κύριος, ο οποίος είναι καθηγητής αναφέρει στη Ζενεβιέβ ότι αναζητά: «Μία κυρία η οποία πάνω απ’ όλα να έχει έξυπνο μυαλό». Στην ερώτηση γιατί δήλωσε συμμετοχή στο First Dates, o ίδιος απαντά πως πολλοί από τους μαθητές του τον παρακίνησαν να λάβει μέρος. Εξηγεί πως το ενδιαφέρον του για μία σύντροφο δεν περιορίζεται μόνο στην ελκυστικότητα, αλλά επεκτείνεται στην πνευματική συμβατότητα και στη δυνατότητα να μοιραστεί κοινές αξίες και σκέψεις.

first dates

Ένα πρωτότυπο στοιχείο που ξεχωρίζει στο επεισόδιο είναι η αναφορά στα μαθηματικά. Η Γεωργία η σερβιτόρα ζητά από τον κύριο Παντελή, τον καθηγητή, ένα «σκονάκι» σχετικά με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, θέλοντας να θυμηθεί τον τύπο, λέγοντας: «Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των δύο κάθετων πλευρών». 

Ταυτόχρονα, το ραντεβού του καθηγητή λέει στην κάμερα του First Dates: «Όσο περνάει το ραντεβού, το θεωρώ πρόκληση, challenge για μένα». 

Mη χάσετε το νέο επεισόδιο του First Dates - Απόψε, στις 21.00 στο Star!

To First Dates συνεχίζει να φέρνει στους τηλεθεατές βραδιές γεμάτες έρωτα, φλερτ, αυθορμητισμό, αυθεντικότητα και αναπάντεχες γνωριμίες. Οι συμμετέχοντες δεν έρχονται απλώς για να βρουν έναν σύντροφο, αλλά και για να δοκιμάσουν τη συμβατότητα του μυαλού και της προσωπικότητάς τους με άλλους ανθρώπους. Το επεισόδιο προβάλλεται απόψε, Πέμπτη 20/11, στις 21:00 στο Star, και αναμένεται να καθηλώσει όσους αγαπούν τις αυθεντικές ιστορίες και τις μοναδικές στιγμές που μπορούν να προκύψουν σε ένα πρώτο ραντεβού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
FIRST DATES
 |
BREAKFAST@STAR
