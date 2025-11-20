Toyota Hellas: Επίσημος εταίρος μετακίνησης της ΕΟΕ

Για την περίοδο 2025 έως και τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες 2028

Toyota Hellas: Επίσημος εταίρος μετακίνησης της ΕΟΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Toyota Hellas υπέγραψε τη συνέχιση της σύμπραξης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης για την περίοδο 2025 έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Toyota Hellas παραχώρησε εικοσιτέσσερα (24) νέα εξηλεκτρισμένα οχήματα, τα οποία θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μετακίνησης των αθλητών, των μελών της Επιτροπής και των οργανωτικών ομάδων της Λαμπαδηδρομίας, από τις καθημερινές αστικές διαδρομές έως και τις απαιτητικές μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων και τη χαρτογράφηση των διαδρομών.

Πρώτος Σταθμός η Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Αγώνων

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με τη στήριξη της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Η ελληνική διαδρομή θα ξεκινήσει με την Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, στις 26 Νοεμβρίου 2025, και θα ολοκληρωθεί με την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, πριν η Φλόγα ταξιδέψει προς το Μιλάνο.

Ο Hermann Riedl, President & Managing Director της Toyota Hellas, Member of Inchcape Group δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και συνεχίζουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, στηρίζοντας σταθερά το ολυμπιακό ιδεώδες και τους ανθρώπους που το ενσαρκώνουν. Η συνεργασία μας έχει βαθιές ρίζες και βασίζεται σε κοινές αξίες: τον σεβασμό, την αφοσίωση και τη συνεχή πρόοδο. Μέσα από την προσφορά ενός πλήρως εξηλεκτρισμένου στόλου, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη κινητικότητα και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε λύσεις που κάνουν τη μετακίνηση προσβάσιμη, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον και για όλους».

Toyota Hellas: Επίσημος εταίρος μετακίνησης της ΕΟΕ

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: σημείωσε από την πλευρά του: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Toyota Hellas αποτελεί για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε μαζί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών αξιών. Η Toyota έχει σταθεί διαχρονικά αρωγός στο έργο μας, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες με τα οχήματα της. Η συμβολή της εταιρείας, μέσα από τον ρόλο της ως Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης, είναι καθοριστική όχι μόνο για τη διευκόλυνση του έργου μας, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ενός τομέα που συνδέεται άμεσα με τις αξίες του σεβασμού και της προόδου που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός. Μαζί συνεχίζουμε να προάγουμε αξίες, πρόοδο και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.»

