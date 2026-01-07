H Kυβέρνηση διαμηνύει τέλος ανοχής για τα μπλόκα

Μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού πακέτου, αλλά και τη διαφαινόμενη αρνητική στάση των αγροτών, το Μαξίμου διαμηνύει ότι η ανοχή τελείωσε για τα μπλόκα και προετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση. Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδη από το Μέγαρο Μαξίμου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι «είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση αλλά με δρόμους ανοιχτούς» άρα τέλος στην ανοχή.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ήρθε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για αστυνομικά μέτρα και διοικητικά πρόστιμα για όσους κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο δρόμων.

Υπάρχει πάντως ρήγμα στα μπλόκα και αρκετοί ζητούν συνάντηση. Σε πρώτη φάση με Τσιάρα και Χατζηδάκη, αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα γίνει μόνο αν είναι αντιπροσωπευτική η σύνθεση των αγροτών.

