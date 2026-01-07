Τζένιφερ Άνιστον: Σε τρελά κέφια με την κολλητή της, Κόρτνεϊ Κοξ

Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και την άνεση δύο γυναικών που γνωρίζονται μια ζωή, η Τζένιφερ Άνιστον κι η Κόρτνεϊ Κοξ χάρισαν στους εκατομμύρια followers τους ένα απολαυστικό βίντεο που έγινε αμέσως viral.

Τζένιφερ Άνιστον: Σε τρελά κέφια με την κολλητή της, Κόρτνεϊ Κοξ

Οι δύο σταρ, που αγαπήθηκαν παγκοσμίως μέσα από τα αγαπημένα μας Φιλαράκια, έπαιξαν με το παλιό στερεότυπο για το αν οι ξανθιές περνούν τελικά καλύτερα από τις μελαχρινές.

Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά

Στο σύντομο κλιπ που πόσταρε στο Instagram, η Άνιστον ακούγεται να αναρωτιέται αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μελαχρινή, πριν απαντήσει μόνη της, γελώντας, ότι στην πραγματικότητα… είναι ήδη. Τότε, η Κοξ κάνει θεαματική είσοδο στο πλάνο, στέκεται πίσω της και σκύβει ώστε να «καλύψει» την Άνιστον με τα δικά της σκούρα μαλλιά, δείχνοντας πώς θα έμοιαζε με ένα πιο καστανό look.

Τζένιφερ Άνιστον: Σε τρελά κέφια με την κολλητή της, Κόρτνεϊ Κοξ

Η αντίδραση της Άνιστον είναι άμεση: εντυπωσιάζεται από το πόσο σκούρο δείχνει το χρώμα και το συγκρίνει με την εμφάνισή της στην ταινία Horrible Bosses, όπου είχε υποδυθεί έναν από τους πιο ανατρεπτικούς ρόλους της καριέρας της. «Ουάου, είναι σκούρο! Σκούρο καφέ! Σαν τον ρόλο που είχα στο Horrible Bosses», σχολίασε.

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πρώην σύζυγος της Τζάστιν Θερού θα γίνει πατέρας!

Η Κοξ, φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία να τη συγχαρεί, θυμίζοντας πόσο ξεχώρισε ως «ατρόμητη» οδοντίατρος. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άνιστον έθεσε το ερώτημα-κλειδί: «Οι ξανθιές διασκεδάζουν όντως περισσότερο;».

Η ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον

Τα σχόλια πήραν φωτιά, με τους fans να αποθεώνουν όχι μόνο το χιούμορ τους, αλλά και τη διαχρονική φιλία τους, που συνεχίζει να χαρίζει αυθόρμητες στιγμές μακριά από σενάρια και τηλεοπτικά πλατό.

