Κέρκυρα: 13χρονη έπεσε σε κενό τριών μέτρων από σκηνή θεάτρου

Νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (16/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 13χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σε πτώση τριών μέτρων από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.
  • Η πτώση συνέβη όταν η κοπέλα, μετά την απονομή βραβείου, μετακίνησε μια καρέκλα και βρέθηκε σε απαγορευμένη περιοχή.
  • Ο διοργανωτής δήλωσε ότι υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις και προστατευτικά μέτρα στον χώρο.
  • Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη και οι γονείς της εξετάζουν νομικές ενέργειες.
  • Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης επισκέφθηκε την οικογένεια στο νοσοκομείο για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται μια 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στο κενό περίπου τριών μέτρων από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Σπύρος Λεοντάρης, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»«Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν περίπου 500 με 600 παιδιά και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά. Δυστυχώς έγινε ένα ατύχημα και λυπούμαστε πάρα πολύ γι’ αυτό που συνέβη στο παιδί. Δεν ήταν κάτι εσκεμμένο ούτε κάτι που επιδιώξαμε να γίνει· ήταν ένα δυσάρεστο περιστατικό που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χώρο».

Το κενό όπου έπεσε η 13χρονη

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή και στον δημοσιογράφο Θανάση Μαργιόλα, η 13χρονη είχε μόλις βραβευτεί, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση. Μετά την απονομή και τις φωτογραφίες με τη μητέρα της, κατευθύνθηκε προς την έξοδο της σκηνής. Εκεί, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μετακίνησε άθελά της μία καρέκλα και βρέθηκε σε σημείο όπου δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση, με αποτέλεσμα να πέσει σε κενό περίπου τριών μέτρων.

Ο υπεύθυνος υποστήριξε ότι στον χώρο υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις, κορδέλες και πρόχειρα προστατευτικά μέτρα, ενώ το κενό είχε καλυφθεί με ύφασμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι το κορίτσι είχε βρεθεί στον ίδιο χώρο και την προηγούμενη ημέρα, καθώς είχε συμμετάσχει σε πρόβες διάρκειας περίπου δύο ωρών μαζί με τη σχολή της.

Μετά το περιστατικό, ο διοργανωτής επισκέφθηκε το νοσοκομείο και συναντήθηκε με τους γονείς της 13χρονης. «Πήγα και στο νοσοκομείο για να δω τους γονείς και να τους εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Δεν ήθελα να τους ενοχλήσω γιατί ήταν ταραγμένοι, αλλά τους άφησα το τηλέφωνό μου σε περίπτωση που χρειαστούν οτιδήποτε. Λυπάμαι πραγματικά για το παιδί και για αυτό που συνέβη, γιατί θα μπορούσε να είναι το παιδί του οποιουδήποτε από εμάς».

Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη

Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη, ενώ οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος προκαλούν έντονο προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον χώρο της εκδήλωσης.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν η οικογένεια της μαθήτριας θα κινηθεί νομικά για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
13ΧΡΟΝΗ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top