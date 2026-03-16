Νέα εβδομάδα με δύο αποχωρήσεις από την κουζίνα του MasterChef

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 12/3) ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος ήταν ο παίκτης από την Κόκκινη μπριγάδα, που αποχώρησε, σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ξεκινά μια νέα εβδομάδα στο MasterChef 10, με τις δύο μπριγάδες να βρίσκονται μαζί στην κουζίνα. Η στιγμή που όλοι περίμεναν, η ένωση των δύο μπριγάδων, έχει φτάσει! Οι 22 διαγωνιζόμενοι, που κατάφεραν να αντέξουν μέχρι εδώ, δηλώνουν έτοιμοι για την εκρηκτική συνέχεια, με τον διαγωνισμό να ανεβάζει ταχύτητα!

Μέχρι τώρα, οι παίκτες της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας ζούσαν και μαγείρευαν ξεχωριστά και βρίσκονταν μόνο στις Ομαδικές Δοκιμασίες. Απόψε, όμως, όλα αλλάζουν και οι δύο μπριγάδες θα συνυπάρχουν στο ίδιο σπίτι και θα συγκρούονται μαγειρικά κάθε μέρα.

Μέχρι στιγμής, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι δύο μπριγάδες είναι ισόπαλες με σκορ 3-3. Αν και πλέον θα βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, θα παραμείνουν αντίπαλοι μέχρι το τέλος, όπου μία μπριγάδα θα επικρατήσει στην τελική μαγειρική αναμέτρηση, στη «μητέρα των μαχών»!

Μόνο πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό! Ανάμεσά τους θα βρίσκονται ο δεύτερος φιναλίστ του MasterChef 10, που θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, αλλά και ο επόμενος ή η επόμενη MasterChef της Ελλάδας, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ συνολικά!

Έντεκα μέλη από τη Μπλε και έντεκα από την Κόκκινη μπριγάδα, ετοιμάζονται απόψε να «συγκρουστούν» μαγειρικά για πρώτη φορά στη δοκιμασία του Mystery Box!

Μπαίνοντας στην κουζίνα του MasterChef 10 θα αντικρίσουν στους πάγκους τους 22 κουτιά: 11 διάφανα και 11 λευκά. Η διαφορά είναι ότι στα διάφανα θα μπορούν να δουν τα υλικά που περιέχουν, ενώ στα λευκά τα υλικά είναι κρυμμένα.

Έντεκα κουτιά, έντεκα μέλη σε κάθε μπριγάδα και έντεκα μονομαχίες! Ένας παίκτης της Κόκκινης μπριγάδας εναντίον ενός παίκτη της Μπλε. Ο νικητής κάθε μονομαχίας θα κερδίζει έναν πόντο για την μπριγάδα του. Στο τέλος της δοκιμασίας, η μπριγάδα με τους περισσότερους πόντους, θα είναι η νικήτρια και όλα τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή! Από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι κερδίσουν στη μονομαχία τους θα παραμείνουν επίσης ασφαλείς! Αντίθετα, όσοι χάσουν στη μονομαχία τους θα είναι αυτόματα υποψήφιοι για αποχώρηση!

Αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα θα έχουμε δύο αποχωρήσεις από την κουζίνα του MasterChef 10, με την πρώτη να πραγματοποιείται αύριο (Τρίτη 17/3) ! Γι’ αυτό και τα μέλη κάθε μπριγάδας πρέπει να κυνηγήσουν τη νίκη και τον πόντο, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν ασφαλείς.

Ποια μπριγάδα θα έχει καταφέρει να κερδίσει τους περισσότερους πόντους και ποιοι θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια

στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;



Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

