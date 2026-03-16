Ελεονώρα Ζουγανέλη - Γιάννης Ζουγανέλης: Διασκέδασαν στην Ιουλία Καλλιμάνη

Μια σπουδαία συνάντηση επί σκηνής με την Ιουλία Καλλιμάνη και την Ελεονώρα Ζουγανέλη, καθώς και τον Γιάννη Ζουγανέλη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Παρασκευή στο Tokyo Theater Athens, σε μια βραδιά μοναδική!

Ανάμεσα στους θαμώνες του κατάμεστου μαγαζιού, βρέθηκε η αγαπημένη τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, τον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέλη, τον σύντροφό της δημοσιογράφο, Νίκο Συρίγο, αλλά και συνεργάτες της από την επιτυχημένη θεατρική παράστασης «Το μεγάλο μας Τσίρκο», η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

Τη στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευε το πρόγραμμά της, σε ένα μαγαζί γεμάτο κόσμο, επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη έκπληξη. Η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμα, προανήγγειλε την παρουσία της Ελεονώρας Ζουγανέλη και την κάλεσε στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, το «Τα Λέμε»!

Με εμφανή συγκίνηση, η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε on stage με θερμά λόγια για την προσωπικότητα, την ψυχή και το καλλιτεχνικό μεγαλείο της Ελεονώρας Ζουγανέλη, χωρίς να κρύβει και το άγχος που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε ότι η αγαπημένη καλλιτέχνιδα , βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνες για να την απολαύσει. Παράλληλα, υποδέχτηκε επίσης on stage τον σπουδαίο Γιάννη Ζουγανέλη, τιμώντας τον με ιδιαίτερη θέρμη και σεβασμό.

Οι τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του πενταγράμμου, χάρισαν στο κοινό μια μοναδική στιγμή επί σκηνής, με το κοινό να τους αποθεώνει και να τις χειροκροτεί θερμά, αποθεώνοντας τη μουσική και το καλό τραγούδι, σε ένα μοναδικό «πάντρεμα»!

Η όμορφη βραδιά συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, καθώς η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο πατέρας της βρέθηκαν στη συνέχεια στο καμαρίνι της Ιουλίας Καλλιμάνη, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για αρκετή ώρα, ανταλλάσσοντας σκέψεις και αγάπη για τη μουσική!