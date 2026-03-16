Ελεονώρα Ζουγανέλη - Γιάννης Ζουγανέλης: Διασκέδασαν στην Ιουλία Καλλιμάνη

Πήγαν το βράδυ της Παρασκευής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.03.26 , 17:58 «Νταντάδες της γειτονιάς»: Σε πανελλαδική εφαρμογή το πρόγραμμα
16.03.26 , 17:35 Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες
16.03.26 , 17:21 «Η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο»
16.03.26 , 17:12 «Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
16.03.26 , 16:51 Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας
16.03.26 , 16:13 Ο Γρηγόρης Μπάκας «κοκκινίζει» από το κομπλιμέντο της Δέσποινας Καμπούρη
16.03.26 , 16:11 Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήταν όλοι ενήμεροι για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό»
16.03.26 , 15:55 Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
16.03.26 , 15:52 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» στο θέατρο Μπέλος
16.03.26 , 15:51 Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της
16.03.26 , 15:30 Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 14χρονος που έπεσε με πατίνι
16.03.26 , 15:29 «The Kill Team»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
16.03.26 , 15:26 Πέθανε Ο Ελληνοαμερικανός Δημοσιογράφος, Ernie Anastos
16.03.26 , 15:18 Πόλεμος Στη Μέση Ανατολή: Οι Νεκροί Μέχρι Σήμερα
16.03.26 , 15:14 Κρέας: Αυξήσεις στις τιμές των αμνοεριφίων λίγο πριν το Πάσχα
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Γιάννης Ζουγανέλης παρακολούθησαν τη συναυλία της Ιουλίας Καλλιμάνη στο Tokyo Theater Athens.
  • Η Ιουλία Καλλιμάνη κάλεσε την Ελεονώρα Ζουγανέλη στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το «Τα Λέμε».
  • Η Καλλιμάνη εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία της Ελεονώρας και τίμησε τον Γιάννη Ζουγανέλη.
  • Το κοινό αποθέωσε τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.
  • Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των καλλιτεχνών στο καμαρίνι της Ιουλίας.

Μια σπουδαία συνάντηση επί σκηνής με την Ιουλία Καλλιμάνη και την Ελεονώρα Ζουγανέλη, καθώς και τον Γιάννη Ζουγανέλη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Παρασκευή στο Tokyo Theater Athens, σε μια βραδιά μοναδική! 

Ανάμεσα στους θαμώνες του κατάμεστου μαγαζιού, βρέθηκε η αγαπημένη τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, τον σπουδαίο καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέλη, τον σύντροφό της δημοσιογράφο, Νίκο Συρίγο, αλλά και συνεργάτες της από την επιτυχημένη θεατρική παράστασης «Το μεγάλο μας Τσίρκο», η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

Τη στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευε το πρόγραμμά της, σε ένα μαγαζί γεμάτο κόσμο, επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη έκπληξη. Η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμα, προανήγγειλε την παρουσία της Ελεονώρας Ζουγανέλη και την κάλεσε στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, το «Τα Λέμε»! 

Με εμφανή συγκίνηση, η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε on stage με θερμά λόγια για την προσωπικότητα, την ψυχή και το καλλιτεχνικό μεγαλείο της Ελεονώρας Ζουγανέλη, χωρίς να κρύβει και το άγχος που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε ότι η αγαπημένη καλλιτέχνιδα , βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνες για να την απολαύσει. Παράλληλα, υποδέχτηκε επίσης on stage τον σπουδαίο Γιάννη Ζουγανέλη, τιμώντας τον με ιδιαίτερη θέρμη και σεβασμό.

Οι τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του πενταγράμμου,  χάρισαν στο κοινό μια μοναδική στιγμή επί σκηνής, με το κοινό να τους αποθεώνει και να τις χειροκροτεί θερμά, αποθεώνοντας τη μουσική και το καλό τραγούδι, σε ένα μοναδικό «πάντρεμα»! 

Η όμορφη βραδιά συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, καθώς η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο πατέρας της βρέθηκαν στη συνέχεια στο καμαρίνι της Ιουλίας Καλλιμάνη, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για αρκετή ώρα, ανταλλάσσοντας σκέψεις και αγάπη για τη μουσική! 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
 |
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top