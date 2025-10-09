Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά

Τεράστια μάχη έδωσε η Jennifer Aniston τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να γίνει μητέρα, βάζοντας με αυτό τον τρόπο τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK για το τεύχος Νοεμβρίου, η Aniston μίλησε πρώτη φορά για τις ανακρίβειες που λέγονταν εις βάρος της, ενώ κανείς δε γνώριζε ποια ήταν η πραγματοκότητα.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δε βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δε θέλω παιδί, δε θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», αποκάλυψε για πρώτη φορά.

Η ελληνικής καταγωγής σταρ τόνισε πως όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώνει τις ψευδείς αφηγήσεις»: «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

«Περνούσα εξωσωματικές, έπινα κινέζικα ροφήματα, ό,τι μπορούσε να βοηθήσει. Θα έδινα τα πάντα να μου έλεγε κάποιος “κάνε τη χάρη στον εαυτό σου, κατάψυξε τα ωάριά σου”. Αλλά δεν το σκέφτεσαι τότε. Το πλοίο έχει πια σαλπάρει, όμως δεν έχω καμία απολύτως τύψη», εξομολογήθηκε η «Rachel» από τα Φιλαράκια.

Το 2000 ήταν χρονιά μεγάλου έρωτα για τον Brad Pitt και την Jennifer Aniston /Φωτογραφία AP Images/Michael Caulfield

Η Άνιστον, που ήταν παντρεμένη με τον Brad Pitt από το 2000 έως το 2005 και με τον Justin Theroux από το 2015 έως το 2018, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η «διαδρομή της για την απόκτηση ενός παιδιού» ήταν δύσκολη για εκείνη.

Στη συνέχεια, η κινηματογραφική σταρ, αποκάλυψε ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της νέας σειράς του Apple TV+, I’m Glad My Mom Died η οποία είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μπεστ σέλερ της Jennette McCurdy. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρότζεκτ της Kristin Hahn, της επί χρόνια φίλης και συνεργάτιδάς της στην παραγωγή, βασισμένο ελαφρώς στην περίοδο που έμειναν στην περιοχή Laurel Canyon του Λος Άντζελες.

Η Jennifer Aniston με τον Justin Theroux στο πάρτι μετά τα Όσκαρ του 2017 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Τέλος, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το μεγάλο της όνειρο είναι να εμφανιστεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. «Δεν έχω κάνει θέατρο ακόμα γιατί με τρομάζει, αλλά είναι το μόνο πράγμα που δεν έχω δοκιμάσει εκτός από το να κάνω ένα άλμπουμ, το οποίο αμφιβάλλω ότι θα κάνω!» παραδέχτηκε. «Αλλά μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και μου άρεσε να πηγαίνω στο θέατρο, οπότε νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο» κατέληξε.

