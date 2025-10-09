Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες

Πώς θα λύνονται οι κληρονομικές διαφορές

Αν αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή ένα κληρονομικό πρόβλημα, αν η οικογένειά σας έχει χωριστεί στα δύο για μια διαθήκη ή αν η συζήτηση γύρω από τη διανομή της περιουσίας έχει γίνει πηγή έντασης και πόνου, υπάρχει τρόπος να δοθεί λύση χωρίς να περάσετε το κατώφλι του δικαστηρίου. Η κληρονομική διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε ένα τέλος στη διαφωνία, χωρίς αντιπαραθέσεις, καθυστερήσεις και δυσβάσταχτα έξοδα.

Πρόκειται για μια εξωδικαστική διαδικασία που φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – κληρονόμους, συζύγους, αδέλφια, συγγενείς – με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

