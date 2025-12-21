IQ 160: Ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης είναι...

Σήμερα αποκαλύφθηκε η αλήθεια για την πατρότητα του παιδιού που κυοφορεί η Πηνελόπη Μουρίκη.

Ο Τηλέμαχος έχει πλέον μάθει ότι ο Καλατζής είναι ο «αντίπαλός» του στο ζήτημα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει στο πλευρό της, προσπαθώντας να ελέγχει τα πάντα με έναν υπερβολικά πιεστικό και φορτικό τρόπο. Η στάση του προκαλεί εντάσεις, ειδικά όταν μαθαίνει πως η Πηνελόπη συμμετέχει ενεργά στην έρευνα για τη δολοφονία της 40χρονης influencer.

Δες το IQ160

Η υπόθεση του εγκλήματος σοκάρει: η γυναίκα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση από το κινητό της, ενώ το πτώμα της εντοπίζεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα. Οι ακόλουθοί της προσπαθούν να βοηθήσουν τις Αρχές, με πιο ένθερμη μια φανατική θαυμάστρια, που ισχυρίζεται ότι γνώριζε τα πάντα για τη ζωή της. Η ομάδα αρχικά αξιοποιεί τις πληροφορίες της, σύντομα όμως αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια φαντασιόπληκτη γυναίκα, η οποία είχε πλάσει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δεν στεκόταν. Μια ιστορία που, ωστόσο, αποδείχθηκε μοιραία, καθώς επηρέασε και «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου.

Παράλληλα, ο Τηλέμαχος ξεσπά στον Καλατζή, θεωρώντας πως εκείνος πιέζει την Πηνελόπη να εμπλακεί στην υπόθεση. Η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη, με την Πηνελόπη να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στη μέση.

Και ενώ όλα μοιάζουν να κλιμακώνονται, έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Η Πηνελόπη αποφασίζει επιτέλους να ανοίξει τον φάκελο με το τεστ πατρότητας. Ανήμπορη να το κάνει μόνη της, ζητά από τους δύο άντρες, Τηλέμαχο και Καλατζή να το ανοίξουν.

Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, μέχρι τη στιγμή που ακούγεται ξεκάθαρα η αποκάλυψη: Πατέρας του παιδιού είναι ο Τηλέμαχος. Το αποτέλεσμα αυτό χαροποίησε μόνο τον Τηλέμαχο ωστόσο. Μουρίκη και Καλατζής δεν είδαν αυτό που ευχόντουσαν κρυφά...

Η σκηνή κλείνει με αμηχανία που μετατρέπεται σε λύπη...