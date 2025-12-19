Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για το ρεβεγιόν

Αντίστροφα για τα Χριστούγεννα έχουμε αρχίσει να μετράμε κι αν ψάχνεις να βρεις ενδιαφέρουσες συνταγές προκειμένου να τις φτιάξεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα.

Αν θέλετε να ξεφύγετε από τις κλασικές συνταγές για γαλοπούλα δοκιμάστε μαριναρισμένο χοιρινό κότσι με μέλι.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Μαριναρισμένο χοιρινό κότσι με μέλι

Υλικά της Συνταγής

Για το κότσι

• 1 χοιρινό κότσι

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 2 κ.σ. μέλι

• 1 λεμόνι

• 1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

• Αλάτι – πιπέρι

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• 200 ml νερό ή μπύρα για το ταψί



Για τις πατάτες



• 6–8 πατάτες

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1–1,5 κ.σ. μέλι

• 1 κ.σ. ρίγανη

• Αλάτι – πιπέρι

• 1 λεμόνι (χυμός)



Για το τελικό γλάσο

• 2 κ.σ. μέλι

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.σ. βούτυρο

• 1 κ.σ. λεμόνι ή ξύδι

• Λίγη πάπρικα για χρώμα



Εκτέλεση της Συνταγής

Προετοιμασία κότσι 1. Ανακατεύεις μέλι + μουστάρδα + σκόρδο + πάπρικα + ελαιόλαδο + λεμόνι. 2. Αλείφεις όλο το κότσι πολύ καλά. 3. Βάζεις στο ταψί νερό ή μπύρα στον πάτο. 4. Σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο.

Προετοιμασία πατάτας Σε μπολ ανακατεύεις: • ελαιόλαδο + μέλι + μουστάρδα + λεμόνι + ρίγανη + αλάτι + πιπέρι Πετάς μέσα τις πατάτες να πασαριστούν καλά και τις βάζεις γύρω από το κότσι. Ψήσιμο • Ψήνεις στους 160°C για 2,5 ώρες σκεπασμένο. • Αφαιρείς το αλουμινόχαρτο. • Δυναμώνεις στους 200°C για 30–40 λεπτά να πάρει χρώμα και να καραμελώσει. Τελικό γλάσο μελιού Σε μικρό κατσαρολάκι: • λιώνεις το βούτυρο • προσθέτεις μέλι + μουστάρδα + λεμόνι + λίγη πάπρικα Αλείφεις και το κότσι και τις πατάτες τα τελευταία 10 λεπτά στον φούρνο. Αποτέλεσμα • Το κότσι βγαίνει μαλακό και πέφτει από το κόκκαλο. • Οι πατάτες γίνονται λουκούμι με γεύση μέλι–λεμόνι–μουστάρδα. • Η κρούστα του κότσιου γίνεται γυαλιστερή και καραμελωμένη.

