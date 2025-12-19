Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την τέλεια συνταγή για το ρεβεγιόν

Mία συνταγή με κρέας για το Ρεβεγιόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 16:43 Νέα σειρά γραμματοσήμων «ΕΛΠΙΔΑ - Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
19.12.25 , 16:29 Αταμάν: Τι είπε στους παίκτες στα αποδυτήρια
19.12.25 , 15:57 Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
19.12.25 , 15:54 Η ιστορία του 9χρονου Κωνσταντίνου που διεγνώσθη με σπάνιας μορφής καρκίνου
19.12.25 , 15:52 Ακριβότερο το νερό από το 2026: Αύξηση κατά 2,48 ευρώ / μήνα στα νοικοκυριά
19.12.25 , 15:37 Κατερίνα Καινούργιου: «Αχ, πονάω...» - Η ενόχληση της παρουσιάστριας
19.12.25 , 14:45 Άρης Μουγκοπέτρος - Έδειξε το τεχνητό μέλος: «Θα επιστρέψω στη δουλειά μου»
19.12.25 , 14:42 Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
19.12.25 , 14:32 Μαζωνάκης: «Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά τη μήνυση»
19.12.25 , 14:04 Δημοπρασία με το... Chanel γάντι σήμερα στο Cash or Trash!
19.12.25 , 13:42 Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό
19.12.25 , 13:36 Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια που ήταν στο σχήμα «σπάει» τη σιωπή της
19.12.25 , 13:15 Μπέττυ Μαγγίρα: Η πρώτη αντίδραση για την παρουσίαση της Eurovision
19.12.25 , 12:53 Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
19.12.25 , 12:30 IQ 160: Μουρική, Καλατζής & Τηλέμαχος μαζί σε μάθημα ανώδυνου τοκετού
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα για τα Χριστούγεννα έχουμε αρχίσει να μετράμε κι αν ψάχνεις να βρεις ενδιαφέρουσες συνταγές προκειμένου να τις φτιάξεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ο Γιώργος Ρήγας έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star μία ωραία ιδέα.

Αν θέλετε να ξεφύγετε από τις κλασικές συνταγές για γαλοπούλα δοκιμάστε μαριναρισμένο χοιρινό κότσι με μέλι.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Μαριναρισμένο χοιρινό κότσι με μέλι

Υλικά της Συνταγής

Για το κότσι

• 1 χοιρινό κότσι 
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 2 κ.σ. μέλι 
• 1 λεμόνι 
• 1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά
• Αλάτι – πιπέρι
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
• 200 ml νερό ή μπύρα για το ταψί
 
 Για τις πατάτες


• 6–8 πατάτες
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μουστάρδα
 • 1–1,5 κ.σ. μέλι 
 • 1 κ.σ. ρίγανη
• Αλάτι – πιπέρι
• 1 λεμόνι (χυμός)
 
Για το τελικό γλάσο
• 2 κ.σ. μέλι  
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.σ. βούτυρο
• 1 κ.σ. λεμόνι ή ξύδι
• Λίγη πάπρικα για χρώμα
 

Εκτέλεση της Συνταγής

Προετοιμασία κότσι 1. Ανακατεύεις μέλι + μουστάρδα + σκόρδο + πάπρικα + ελαιόλαδο + λεμόνι. 2. Αλείφεις όλο το κότσι πολύ καλά. 3. Βάζεις στο ταψί νερό ή μπύρα στον πάτο. 4. Σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο. 

Προετοιμασία πατάτας Σε μπολ ανακατεύεις: • ελαιόλαδο + μέλι + μουστάρδα + λεμόνι + ρίγανη + αλάτι + πιπέρι Πετάς μέσα τις πατάτες να πασαριστούν καλά και τις βάζεις γύρω από το κότσι. Ψήσιμο • Ψήνεις στους 160°C για 2,5 ώρες σκεπασμένο. • Αφαιρείς το αλουμινόχαρτο. • Δυναμώνεις στους 200°C για 30–40 λεπτά να πάρει χρώμα και να καραμελώσει.   Τελικό γλάσο μελιού Σε μικρό κατσαρολάκι: • λιώνεις το βούτυρο • προσθέτεις μέλι + μουστάρδα + λεμόνι + λίγη πάπρικα Αλείφεις και το κότσι και τις πατάτες τα τελευταία 10 λεπτά στον φούρνο.  Αποτέλεσμα • Το κότσι βγαίνει μαλακό και πέφτει από το κόκκαλο. • Οι πατάτες γίνονται λουκούμι με γεύση μέλι–λεμόνι–μουστάρδα. • Η κρούστα του κότσιου γίνεται γυαλιστερή και καραμελωμένη.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΚΟΤΣΙ
 |
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΤΣΙ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top