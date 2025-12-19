IQ 160: Μουρική, Καλατζής & Τηλέμαχος μαζί σε μάθημα ανώδυνου τοκετού

Η εγκυμοσύνη της Πηνελόπης Μουρίκη σε αυτήν τη σεζόν της αγαπημένης σειράς, IQ 160, είναι γνωστή. Όμως όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα από το διπλό επεισόδιο της Κυριακής (στις 21:00), εκτός από την Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο που θεωρητικά είναι ο μπαμπάς του παιδιού, στο παιχνίδι μπαίνει κι ο Καλατζής.

Ο υπαστυνόμος πηγαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού και διεκδικεί το μερίδιο του ως πατέρας του μωρού. «Είμαστε δύο υποψήφιοι μπαμπάδες», λέει ο Αργύρης στη δασκάλα. «Μάλιστα, η κυρία Μουρίκη είναι παρένθετη μητέρα...», σχολιάζει εκείνη. «Συγγνώμη, τι πιστεύατε τώρα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ ζευγάρι με τον υπαστυνόμο;», απαντάει ο Τηλέμαχος. «Γιατί αγάπη μου, λίγος σου πέφτω;», του λέει με χιούμορ ο Αργύρης.

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο είναι ο πατέρας, η Μουρίκη απαντάσει: «Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αλλά ένας από τους δύο είναι σίγουρα».

