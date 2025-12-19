Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική - Σε ποια σημεία

Ποιες παραβιάσεις καταγράφουν

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Πού Μπήκαν Οι Έξυπνες Κάμερες -Ποιες Παραβιάσεις Καταγράφουν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των έξυπνων καμερών στην περιφέρεια Αττικής.

Τα οχτώ σημεία που θα μπουν πιλοτικά κάμερες

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτικές εγκαταστάσεις, τρεις στη συμβολή της Λ. Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε για αυτοψία στον χώρο της εγκατάστασης των πρώτων «έξυπνων» καμερών παρακολούθησης κυκλοφορίας, στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, σηματοδοτώντας την έναρξη του σχετικού προγράμματος της Περιφέρειας.

«Ξεκινάμε με την εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως το Φεβρουάριο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το σύνολο των 388 καμερών της Περιφέρειας θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής. Απόψε δεν εγκαινιάζουμε ένα τεχνολογικό έργο βιτρίνας. Εγκαινιάζουμε ένα έργο ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ξεκάθαρο στόχο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμων. Είναι θέμα ευθύνης, σεβασμού και πολιτισμού. Και σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής περνά από τα λόγια στις πράξεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια», δήλωσε.

Οι παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

Οι κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Μέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως: 

  • παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • υπέρβαση ταχύτητας
  • μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα εγκατασταθούν επιπλέον 11 κάμερες, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται οι υποδομές στους κόμβους που θα εγκατασταθούν οι υπόλοιπες.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν εγκατασταθεί επιπλέον 33 κάμερες, ενώ προβλέπεται μετά τον Μάρτιο να τοποθετούνται περί τις 85 κάμερες μηνιαίως, ώστε η εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Πώς θα βλέπουν τις παραβιάσεις οι πολίτες

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο

Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

 

ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
