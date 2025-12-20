Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM

Το 24χρονο μοντέλο τερμάτισε τρίτο στον τελικό του GNTM 2025

Η βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Γιώργος Τοκμετζίδης από τους κριτές στον τελικό του GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης είχε μία σταθερή πορεία στο GNTM 2025. Δε «φλέρταρε» ποτέ με την αποχώρηση. Στις δοκιμασίες άκουγε κολακευτικά σχόλια από τους κριτές και είχε πάντα μία από τις καλύτερες φωτογραφίες. Άλλωστε, είχε εμπειρία από τον χώρο. Από την ηλικία των 20 ετών είχε ξεκινήσει να ασχολείται επαγγελματικά με το modelling. 

Στον τελικό του GNTM κατάφερε να συγκεντρώσει 103 βαθμούς, από τους κριτές και το κοινό και βγήκε τρίτος. 

Γιώργος GNTM

Έχει κάνει φωτογραφίσεις στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Το Μιλάνο είναι ο πρώτος σταθμός, εκτός συνόρων, στην καριέρα του. 

«Κάθισα τρεις μήνες στο Μιλάνο. Έκανα κάποιες δουλειές. Μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Δεν είναι ότι έβγαλα λεφτά. Είναι μία χώρα πολύ ανταγωνιστική και έβλεπα κάτι θηρία και είπα ''πού πάω εγώ τώρα;''. Σαν τη μύγα μες το γάλα. Όσο αυτοπεποίθηση κι αν έχεις, βγαίνεις έξω, βλέπεις τον ανταγωνισμό και σου κόβονται τα πόδια», είχε δηλώσει στην audition του. 

Γιώργος GNTM φωτογράφιση

Ο Γιώργος όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά πείσμωσε ακόμη περισσότερο και συνέχισε να κυνηγά το όνειρό του. Ο πήχης ανέβηκε ψηλότερα και δήλωσε συμμετοχή στο GNTM. 

Στο GNTM κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου

Δυνατό του σημείο το πρόσωπο και το σώμα του - δεν το λέμε εμείς, αυτός το λέει. Εκεί που θεωρεί ότι υστερεί είναι το ύψος του.

1,84 μ. λίγο δεν το λες, αλλά ο Γιώργος θα ήθελε να του έχει δώσει η φύση τέσσερις πόντους παραπάνω. 

«Δεν είμαι το πρώτο μπόι. It' OK, έχουμε δει κι άλλα μοντέλα με αυτό το ύψος», είχε δηλώσει στα πρώτα επεισόδια. 

Κάνει κολύμπι, «λιώνει» στη γυμναστική και προσέχει πολύ τη διατροφή του. Ο πρώτος του στόχος στο GNTM ήταν να μπει στην πεντάδα. Τα κατάφερε. Ο δεύτερος ήταν να πάει στον τελικό. Check και σε αυτό!

Γιώργος GNTM

Είχε κάνει το click στους κριτές από την audition του. Η Ηλιάνα είχε εντυπωσιαστεί με τον ενθουσιασμό του, η Ζεν με τα ρούχα που επέλεξε για το πρώτο του γύρισμα, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε θετικά τον τρόπο που περπατούσε και ο Άγγελος Μπράτης «μαγεύτηκε» με τις πόζες του. Πήρε τέσσερα «ναι» για το bootcamp και όλοι σχολίασαν την ευγένειά του. 

Ο 24χρονος εκτός από το modelling, έχει εργαστεί και υποδοχή σε μαγαζί της παραλιακής ενώ έχει σπουδάσει Οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Πάτρας. 

O 24χρονος Γιώργος ξεχώρισε στο GNTM

Δες τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
