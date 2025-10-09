Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια

Από 18 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 18:47 «Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη
09.10.25 , 18:27 Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
09.10.25 , 18:06 Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
09.10.25 , 17:50 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός μας αν θέλει
09.10.25 , 17:50 Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
09.10.25 , 17:20 Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
09.10.25 , 16:59 Γιος Σήφη Βαλυράκη: Ήταν δολοφονία ο θάνατος του πατέρα μου
09.10.25 , 16:57 Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια
09.10.25 , 16:57 Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
09.10.25 , 16:09 First Dates: Πρεμιέρα με ρομαντικά ραντεβού και εκπλήξεις
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:52 Αντίθεση Αφροδίτης- Κρόνου: Τα ζώδια που θα δυσκολευτούν στις σχέσεις
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος

Η Ιεράπετρα γίνεται ξανά το σημείο αναφοράς στο γίγνεσθαι του ερασιτεχνικού θεάτρου.

Θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν στη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης για να παρουσιάσουν αξιόλογες παραστάσεις, να μοιραστούν το πάθος τους για την τέχνη και να συναντήσουν το πιο ζεστό κοινό: τους πολίτες της Ιεράπετρας και τους επισκέπτες της.

Το Street Dance Festival Battle Of The Best ξεκινά!

Στο Φεστιβάλ θα δείτε

· Θεατρικές παραστάσεις ερασιτεχνικών ομάδων από όλη την Ελλάδα

· Προφεστιβαλικές δράσεις με μουσική, χορό, δρώμενα και θεατρικές εκπλήξεις, σε δρόμους και πλατείες

· Τιμητικά αφιερώματα σε ξεχωριστές προσωπικότητες του Θεάτρου

· Την τελετή λήξης με τον Άθω Δανέλη και τη μουσική του κομπανία ,

και θα ζήσετε τη μοναδική πολιτιστική ατμόσφαιρα που καθιστά το Φεστιβάλ της Ιεράπετρας έγκριτο θεσμό για όλη την Κρήτη και την Ελλάδα


Το Φεστιβάλ μεταβάλλει την Ιεράπετρα σε μια πόλη που γιορτάζει τον πολιτισμό, που ενώνει ανθρώπους. Οι νύχτες μας γεμίζουν με φως, η πλατεία μας γεμίζει από ζωή και ενέργεια, η Ιεράπετρα μετατρέπεται σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το πάθος των ερασιτεχνικών ομάδων και να γίνετε κομμάτι μιας εμπειρίας που μένει αξέχαστη.


Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ιεράπετρας και Ξενοδόχοι της πόλης.

Υπό την αιγίδα του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης


Το Φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και τα Τιμητικά Βραβεία δίνονται από την Κριτική Επιτροπή.

Όσοι θεατές το επιθυμούν, μπορούν να προμηθεύονται κάρτα διαρκείας προκειμένου να παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις και να έχουν δικαίωμα ψήφου για το Βραβείο Κοινού.


ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος Αντωνάκης, ηθοποιός – Σκηνοθέτης, π. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ηρακλείου

Έρση Βασιλικιώτη, σκηνοθέτρια, μεταφράστρια θεατρικών έργων, τ. αν. καθηγήτρια Υποκριτικής-Σκηνοθεσίας στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ

Νίκος Βερλέκης, ηθοποιός, σκηνοθέτης

Νίκος Καραγεώργης, ηθοποιός, πρόεδρος ΣΕΗ

Καίτη Μανωλιδάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτρια

Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης, συγγραφέας

Εύη Προύσαλη, Κριτικός Θεάτρου, Διδάσκουσα στο ΕΑΠ, Δραματουργός


ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στέλιος Μάινας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας

Γιώργος Αντωνάκης, ηθοποιός – Σκηνοθέτης, π. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ηρακλείου


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ο σκηνοθέτης και Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης

Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πλατεία Ιεράπετρας

Σάββατο18/10

Αφιέρωμα στον Νίκο Μαστοράκη για τη μουσικές του συνθέσεις στο Θέατρο.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μανώλης Λιαπάκης, Χαρίλαος Παπαδάκης,Νίκος και Γιώργος Επιτροπάκης, Γιάννης Βρακουράκης και το συγκρότημα ΑΠΟΗΧΟΣ


Κυριακή 19/10

•πρωί:

«ΠαραΜυθο...Συνταγές.. για της ζωής το κάλεσμα»

Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από τους ΠαραΜυθο Περπατητές.

•απόγευμα:

Αγγειοπλαστική.: Σημαντικοί κεραμίστες δημιουργούν μαζί με τα παιδιά.

Δευτέρα 20/10

ΙΑΚΩΒΟΣ (ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ)Σκηνοθεσία: Γιώργος Αρμένης

Θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο "Ιάκωβος ή υποταγή".

Θεατρική ομάδα Ναυπλίου (η παράσταση παρουσιάζεται εκτός συναγωνισμού).


Τρίτη 21/10

Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα με την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Ζαχαριαδάκη.

Τετάρτη 22/10

Σύγχρονος χορός

Kallia’s dance studio

Nina’s dance school

Παρασκευή 24/10

Μεγάλη συναυλία του Σπύρου Πολυκανδριώτη με την επταμελή ορχήστρα του

✓Ρεμπέτικα σμυρνέικα, δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από ρεμπέτες συνθέτες

✓ Αφιέρωμα στους μεγάλους βιολάτορες της Κρήτη, ςΔερμιτζογιάννη και Αβυσινό


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέατρο Μελίνα Μερκούρη

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/10

«Έτσι είναι (αν έτσι νομίζετε)»

του Λουίτζι Πιραντέλλο

Θεατρική Ομάδα της Εστίας Νέα Σμύρνη


ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10

Lebensraum

του Θανάση Τριαρίδη

Θεατρικός σύλλογος ΘΕΑΤΟ Παραμυθιά


ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10

Ο Θεός της σφαγής

της ΓιασμίναςΡεζά

Θέατρο Σητείας


ΤΡΙΤΗ 28/10

BlackBirthday

του Κώστα Σταύρου

Θεατρική Ομαδα Σύνθεση Ιωάννινα


ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10

Μακρόνησος

του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Θεατρική ομάδα Εξόρυξη Λαύριο


ΠΕΜΠΤΗ 30/10

Η Κόμισσα της Φάμπρικας

των Γιαλαμά-Πρετεντέρη

Θεατρική Σκηνή «Θυμέλη» Ζευγολατιό Κορινθία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10

Αριστερόχειρες

της Νεφέλης Μαϊστράλη

Θεατρική Ομάδα Κλεψύδρα Αθήνα


ΣΆΒΒΑΤΟ 01 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ

Τελετή Λήξης •Απονομή Βραβείων

«Ο Καραγκιόζης στους θεατρικούς αγώνες»

Η απονομή των φετεινών βραβείων αναμένεται να είναι… ξεχωριστή, αφού ο Καραγκιόζης θα βρίσκεται στη θέση του προέδρου της «κριτικής επιτροπής». Πίσω από το μπερντέ, ο Άθως Δανέλλης με την γνωστή καραγκιοζοπαρέα αλλά και τρείς διαλεχτοί μουσικοί, θα μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά γεμάτη θέατρο, γέλιο και τραγούδι!


ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με τους

Καίτη Μανωλιδάκη

Θέμη Μουμουλίδη

Εύη Προύσαλη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top