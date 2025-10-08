Το Street Dance Festival Battle Of The Best ξεκινά!

Σπουδαίοι χορευτές και διεθνείς καλεσμένοι στη Θεσσαλονίκη

Το Street Dance Festival Battle Of The Best γιορτάζει 20 χρονιά ζωής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με χωρητικότητα 1000 ατόμων.

Release Athens 2026: Nick Cave & The Bad Seeds στην Πλατεία Νερού

dienasty

dienasty

Χορευτές διεθνούς φήμης θα είναι βασική καλεσμένοι του Φεστιβάλ, ως κριτές στα Dance Battles που θα πραγματοποιηθούν και θα παραδώσουν σεμινάρια χορού σε όλους τους ενδιαφερομένους. Στους νικητές των διαγωνισμών θα δοθούν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3000€!!!!

Ξεκινάει το Street Dance Festival Battle Of The Best 

Ξεκινάει το Street Dance Festival Battle Of The Best 

Το φετινό φεστιβάλ δίνει βαρύτητα στην ελεύθερη έκφραση και τον πειραματισμό με το Street Dance Theater Awards. Προσκαλούμε τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές / χορογράφους να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν Street Dance Χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι χορός είναι πάνω απ’ όλα τέχνη. Χορευτές / χορογράφοι διεθνούς φήμης θα αποτελούν την κριτική επιτροπή που θα διαλέξει και θα απονέμει 3 τιμητικά βραβεία Street Dance Theater Awards 2025 στις κατηγορίες open και youth. 

Στον τομέα των breakdance battles θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 2 εναντίον 2 ανοιχτό για όλες τις ηλικίες. Για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός breakdance 2 εναντίον 2 σε 4 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Προστίθενται επίσης Dancehall battle 1 vs 1 , Hip Ηop Battle 2 vs 2 ,Youth All Style 2 vs 2 και Experimental Solo Contest.

Διεθνείς καλεσμένοι στο Φεστιβάλ

Διεθνείς καλεσμένοι στο Φεστιβάλ

Στους διεθνής καλεσμένους ξεχωρίζει η επίσκεψη του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Breaking Lilou. Επίσης ο ζωντανός θρύλος του Breaking Amir από το Καζακσταν επισκέπτεται για πρώτη φορά την χώρα μας. Η χορογράφος του σύγχρονου Alisha Kobyliak θα ξεσηκώσει τους θεατές του Φεστιβάλ με τις ιδιαίτερες χορευτικές της ικανότητες .

Στους διεθνής καλεσμένους ξεχωρίζει η επίσκεψη του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Breaking Lilou

Στους διεθνής καλεσμένους ξεχωρίζει η επίσκεψη του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Breaking Lilou

Τέλος, οι Spider και Hector Fernandez είναι αντίστοιχα παγκοσμίως γνωστοί για τα χορευτικά τους στυλ Choreo & Hiphop.

Το Street Dance Festival Battle Of The Best ξεκινά!

Στους ατσάλινους τροχούς του φεστιβάλ θα βρίσκονται 3 από τους top battles dj’s από Θεσσαλονίκη οι Dj Amazeme, Dj Hako & Dj Cron.

Παρουσιαστές τις βραδιάς θα είναι ο εκρηκτικός o George Perin από τους Nasa Funk, bboy Saspens από τα All Styles Battle και η Jo από το Bounce / HHI.

Με την Υποστήριξη: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Χορηγοί / Συνεργάτες: Red Bull, Cineplexx, Drip Tattoo Studio, City Noiz,
Ghettoblaster Shop.

Tα προφίλ των 5 Διεθνών προσκλεκλημμένων χορογράφων / χορευτών για το Φεστιβάλ.

Lilou (France - Παγκόσμιος Πρωταθλητής Breaking)

 


Amir (Kazakstan - Παγκόσμιος Πρωταθλητής Breaking)
 

 

 

Alisha (Ukraine - Contemporary)

 

Spider (France - Hiphop/freestyle)

 

 
Hector Fernadez (Spain - Commercial)

 


 

 

 

STREET DANCE FESTIVAL BATTLE OF THE BEST
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
