Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»

Μαγαζί εστίασης χρησιμοποιεί τον Γ. Παπαδάκη μέσω AI για διαφημιστικούς σκοπούς μετά την απώλειά του – Το Πρωινό – 12/01/2026

Σάλο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες διαφήμιση καταστήματος εστίασης στη Μεσσήνη στην Πελοπόννησο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη για εμπορικούς σκοπούς, λίγες μέρες μετά τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, σε εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής απεικονίζεται να βρίσκεται στον «Παράδεισο» και να... κερνάει καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για προσβολή της μνήμης του σπουδαίου δημοσιογράφου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατάστημα είχε κάνει παρόμοια διαφήμιση και με τον πάπα Φραγκίσκο.

«Δεν τον έβαλα και στην κόλαση να τυραννιέται», απάντησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

«Εγώ είμαι ο "ηθικός αυτουργός". Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς τον θεωρούμε στη γενιά μας τηλεοπτικά μας πατέρα. Είναι μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, δεν τον έβαλα στην κόλαση να τυραννιέται», απάντησε, μεταξύ άλλων. ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης σε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Γιώργο Λιάγκα, για την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη να «κερνάει καφέ».