Aυτός είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού που θέλουν στον Παναθηναϊκό

Η φετινή παρουσία τού Άλεκ Πίτερς στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού γεννά εύλογους προβληματισμούς, καθώς η σύγκριση με την περσινή του σεζόν αποκαλύπτει μια εμφανή μείωση στην επιρροή του στο παιχνίδι τής ομάδας του. Ο Αμερικανός φόργουορντ την προηγούμενη χρονιά αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του, δείχνει φέτος να κινείται σε ένα πιο σύνθετο και λιγότερο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλαίσιο. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην παραγωγικότητά του όσο και στη συνολική του εικόνα στο παρκέ.

