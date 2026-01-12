Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε

Νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα λόγω αναπνευστικού προβλήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 12:47 Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
12.01.26 , 12:46 Γιατί ο Nτόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία;
12.01.26 , 12:42 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»
12.01.26 , 12:21 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η on camera αντίδρασή της στις φήμες χωρισμού
12.01.26 , 11:50 Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
12.01.26 , 11:41 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με πολλές όψεις κι αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη
12.01.26 , 11:23 Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
12.01.26 , 11:21 Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε
12.01.26 , 11:16 Πέντε καθημερινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο
12.01.26 , 11:15 Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
12.01.26 , 10:57 Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» επιστρέφει
12.01.26 , 10:50 Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή
12.01.26 , 10:39 Νίκος Μάνεσης: Το σχόλιο για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
12.01.26 , 10:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
12.01.26 , 10:09 Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της
Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε λόγω αναπνευστικού προβλήματος.

Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στο Πρωινό έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός από το Σάββατο βρίσκεται στο σπίτι της κι είναι πολύ καλά στην υγεία της.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου αναφέρθηκε και στην ενόχληση της Ζωζώς Σαπουντζάκη για τα δυσοίωνα δημοσιεύματα!

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου αναφέρθηκε και στην ενόχληση της Ζωζώς Σαπουντζάκη για τα δυσοίωνα δημοσιεύματα!

Παράλληλα, η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη τόνισε ότι οι γιατροί της ηθοποιού της συνέστησαν να αναρρώσει και στη συνέχεια, όπως είπε, θα το γιορτάσουν όλοι μαζί  με μία έξοδο: «Είναι πολύ καλά, πήρε εξιτήριο και είναι αισιόδοξη. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει, να γίνει τελείως καλά και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε. Ήρθαν και την είδαν πολλοί φίλοι». 

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

«Γράψανε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε αν πέθανε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο. Λένε “πολύ έζησε” κλπ. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Έτσι θα μιλούσαν αν αυτό αφορούσε τη μαμά τους, τη θεία τους; Η Ζωζώ πρέπει να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα», ανέφερε η συνεργάτιδα και φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

Μια φορά «βασίλισσα της πίστας», για πάντα «βασίλισσα της πίστας» η Ζωζώ Σαπουντζάκη!

Μια φορά «βασίλισσα της πίστας», για πάντα «βασίλισσα της πίστας» η Ζωζώ Σαπουντζάκη! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τις προηγούμενες ημέρες, η φίλη της ηθοποιού ανέφερε ότι μία αδιαθεσία οδήγησε την Κυριακή τη Ζωζώ Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο. Όπως είχε πει. η αδιαθεσία της ξεκίνησε, ενώ βρισκόταν με φίλους στο σπίτι της: «Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν διάφοροι φίλοι στο σπίτι της, όπως και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, της μέτρησα το οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της και μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της. Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top