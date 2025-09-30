Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

Όσα αποκάλυψε φίλη της «βασίλισσας της νύχτας» για την υγεία της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενοχλημένη είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη με πρόσφατα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι κατάκοιτη. Σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με την ίδια, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. 

Ζωζώ Σαπουντζάκη: O κρυφός έρωτας με τον Αλέξανδρο Ωνάση

Μάλιστα, η Ζωζώ Σαπουντζάκη παραχώρησε και μερικά πλάνα στην εκπομπή από το σπίτι της, στα οποία τη βλέπουμε να κάνει ηλιοθεραπεία, αλλά και να απολαμβάνουν με τον σύντροφό της το μπάνιο τους στην πισίνα.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

Στην ίδια εκπομπή μίλησε κι η στενή φίλη της «Βασίλισσας της νύχτας», Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία ανέφερε: «Δεν είναι στην Κινέτα, στο εξοχικό της γιατί, εντάξει, τώρα είναι και λίγο ψυχοφθόρο να βλέπει το καμένο σπίτι. Είπαμε να κάνει μόνο θετικές σκέψεις τώρα πια. ΄Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξοχικό στους Αγίους Θεοδώρους. Ξαφνικά βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος θα έλεγα και μια εφημερίδα, και λένε. 

Η κυρία Σαπουντζάκη τι να κάνει αυτή τη στιγμή; Εμείς βγαίνουμε τα βράδια, πηγαίνουμε για φαγητό, διασκεδάζουμε. Είναι πολύ καλά. Μόνο κατάκοιτη δεν είναι. Την είχε δει ο κόσμος στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν ένα πρόβλημα. Είχε μαζέψει υγρό το γόνατό της. Πέρασε με κάποιες φυσιοθεραπείες. Πέρασε. Τώρα είναι καλά η γυναίκα».

Ξανά στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

«Αλλά, έχουν μείνει εκεί. Ο κίτρινος τύπος, ως συνήθως, έχει μείνει εκεί, γιατί αυτό συμφέρει μάλλον. Πουλάει. Τώρα σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουμε και στην Αθήνα. Τον Ιούνιο πέρασε ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Έναν ιό πήρε βασικά. Έναν ιό στους πνεύμονες και με την κατάλληλη αντιβίωση, την είδε πνευμονολόγος, επανήλθε.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

Νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες. Τους είχα και τους δυο μαζί, στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου. Προληπτικά όλα αυτά για να πάρουν την κατάλληλη αντιβίωση και να είναι οι γιατροί από πάνω τους. Αλλά κόλλησαν από την πολλή αγάπη. Μας είπε ο γιατρός ότι τα πολλά φιλιά και οι αγκαλιές αυτά κάνουν», είπε στη συνέχεια. 

Ξεσπά η Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι ζωντανή, ντροπή τους!»

Και πρόσθεσε: «Η γυναίκα έχει καλή υγεία. Αλλά, σε αυτή την ηλικία σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά καιρούς, τα οποία λύνονται. Εύχομαι να ζήσει ευχάριστα, ευτυχισμένα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Γι’ αυτό και την περιβάλλουμε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε. Ο Πύρρος την αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ την αγαπάω. Τα έχει τακτοποιήσει όλα. 

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη

Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα. Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει τον Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου. Αλλά, δε θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει. Έχει βγει από αυτό το τρυπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή.  

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Τα λαμπερά γενέθλια κι οι τρεις τούρτες που έσβησε

Γιατί δεν είναι να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος μη δεν κουμπώσει. Γιατί με αυτό το άγχος ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της κι απ’ όλα».

