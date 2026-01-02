Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο της 24ης Νοεμβρίου του 2024

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.01.26 , 22:45 Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι κι ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα
02.01.26 , 22:22 Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες
02.01.26 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 2/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 71.000.000 ευρώ
02.01.26 , 20:45 Ελβετία: «Η αδερφή μου δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε»
02.01.26 , 20:20 Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι
02.01.26 , 19:59 VW: Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo
02.01.26 , 19:09 Ξάνθη: Τραυματισμός 9χρονου από βεγγαλικό - Εξερράγη στο χέρι του
02.01.26 , 19:02 «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
02.01.26 , 18:41 Τραγωδία Ελβετία: Από βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά
02.01.26 , 17:48 VW Amarok: Η καλύτερη στιγμή για να το αγοράσετε
02.01.26 , 17:46 Κολυδάς: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026
02.01.26 , 17:44 Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»
02.01.26 , 17:29 Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!
02.01.26 , 16:23 Κωστής Χατζηδάκης: Ακατανόητη η εμμονή των αγροτών στην άρνηση διαλόγου
02.01.26 , 15:57 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα-Γιάννη Σωτηρόπουλου, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζει τον πλανήτη η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Τα βεγγαλικά παραλίγο πέρυσι να προκαλέσουν παρόμοια τραγωδία και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 2024, είχε «λαμπαδιάσει» η οροφή ενός ισόγειου μπαρ στο Παγκράτι και είχαν τραυματιστεί έξι άτομα. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα και του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Τραγωδία Ελβετία: Από βεγγαλικά στα μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά   

Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

Πέρυσι το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ήταν 24 Νοεμβρίου του 2024, όταν στο Παγκράτι παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία ανάλογη του Κραν Μοντανά. Όπως βλέπετε σε βίντεο ντοκουμέντο, ένας σερβιτόρος που μετέφερε τούρτα γενεθλίων με βεγγαλικά «λαμπάδιασε» τον στολισμό, που σαν φλεγόμενη μπάλα έπεσε στα κεφάλια των πελατών, τραυματίζοντας ελαφρά έξι από αυτούς. Κανείς δε θέλει να σκεφτεί τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν το μπαρ στην πλατεία Μερκούρη, δεν ήταν ισόγειο, αλλά υπόγειο, όπως ήταν το «κλαμπ του θανάτου» της Ελβετίας. 

Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

Πέρυσι το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

«Ήμουν στο δίπλα μαγαζί, είχα δει όλο το σκηνικό με τις φωτιές. Άρπαξε το ταβάνι. Είχε επικρατήσει πανικός. Μοιάζουν πανομοιότυπα τα σκηνικά, αλλά απ´ ό,τι φαίνεται το κατάστημα στην Ελβετία, μάλλον είχε παρά πολλά "φάουλ"» λέει ο μουσικός Μπάμπης Μπατμανίδης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι πελάτες του καταστήματος:

«Όπως καθόμουν ξαφνικά ακούω κρότους επειδή έσπαγαν τα τζάμια στα παράθυρα οι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω. Εκείνη τη στιγμή είχε ξεσπάσει μέσα η φωτιά».

Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

«Έσπαγαν τα τζάμια για να βγουν έξω» λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Star

Ένας υπεύθυνος καταστήματος στην Πειραϊκή μιλά στον Βαγγέλη Γκούμα για το ποια είναι τα βασικά μέτρα πυρασφάλειας.«Ποτέ δεν ανάβουμε βεγγαλικά μέσα στο μαγαζί. Έχουμε δύο σημεία διαφυγής. Υπάρχουν πυροσβεστήρες και όλα τα συστήματα πυρασφάλειας», λέει.

Tον κώδωνα του κινδύνου κρούει μιλώντας στο Star ο αντιστράτηγος ε.α. Νίκος Διαμαντής, πρώην Υπαρχηγός Πυροσβεστικής-Πραγματογνώμονας, ο οποίος καταγγέλλει ότι ειδικά τις ημέρες των εορτών, υπάρχουν επιχειρηματίες, οι οποίοι στον βωμό του κέρδους δεν διστάζουν να «θυσιάσουν» ακόμα και τα υποχρεωτικά μέτρα πυρασφάλειας.

 

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ
 |
ΕΛΒΕΤΙΑ
 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top