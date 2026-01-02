Φωτιά Κραν Μοντανά: Πώς αποφύγαμε παρόμοια τραγωδία στο Παγκράτι

Συγκλονίζει τον πλανήτη η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Τα βεγγαλικά παραλίγο πέρυσι να προκαλέσουν παρόμοια τραγωδία και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 2024, είχε «λαμπαδιάσει» η οροφή ενός ισόγειου μπαρ στο Παγκράτι και είχαν τραυματιστεί έξι άτομα. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα και του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ήταν 24 Νοεμβρίου του 2024, όταν στο Παγκράτι παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία ανάλογη του Κραν Μοντανά. Όπως βλέπετε σε βίντεο ντοκουμέντο, ένας σερβιτόρος που μετέφερε τούρτα γενεθλίων με βεγγαλικά «λαμπάδιασε» τον στολισμό, που σαν φλεγόμενη μπάλα έπεσε στα κεφάλια των πελατών, τραυματίζοντας ελαφρά έξι από αυτούς. Κανείς δε θέλει να σκεφτεί τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν το μπαρ στην πλατεία Μερκούρη, δεν ήταν ισόγειο, αλλά υπόγειο, όπως ήταν το «κλαμπ του θανάτου» της Ελβετίας.

«Ήμουν στο δίπλα μαγαζί, είχα δει όλο το σκηνικό με τις φωτιές. Άρπαξε το ταβάνι. Είχε επικρατήσει πανικός. Μοιάζουν πανομοιότυπα τα σκηνικά, αλλά απ´ ό,τι φαίνεται το κατάστημα στην Ελβετία, μάλλον είχε παρά πολλά "φάουλ"» λέει ο μουσικός Μπάμπης Μπατμανίδης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο Star τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι πελάτες του καταστήματος:

«Όπως καθόμουν ξαφνικά ακούω κρότους επειδή έσπαγαν τα τζάμια στα παράθυρα οι άνθρωποι, ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω. Εκείνη τη στιγμή είχε ξεσπάσει μέσα η φωτιά».

Ένας υπεύθυνος καταστήματος στην Πειραϊκή μιλά στον Βαγγέλη Γκούμα για το ποια είναι τα βασικά μέτρα πυρασφάλειας.«Ποτέ δεν ανάβουμε βεγγαλικά μέσα στο μαγαζί. Έχουμε δύο σημεία διαφυγής. Υπάρχουν πυροσβεστήρες και όλα τα συστήματα πυρασφάλειας», λέει.

Tον κώδωνα του κινδύνου κρούει μιλώντας στο Star ο αντιστράτηγος ε.α. Νίκος Διαμαντής, πρώην Υπαρχηγός Πυροσβεστικής-Πραγματογνώμονας, ο οποίος καταγγέλλει ότι ειδικά τις ημέρες των εορτών, υπάρχουν επιχειρηματίες, οι οποίοι στον βωμό του κέρδους δεν διστάζουν να «θυσιάσουν» ακόμα και τα υποχρεωτικά μέτρα πυρασφάλειας.



